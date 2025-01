Questo filamento per la stampa 3D simula le ossa

Un chirurgo ha condiviso su Reddit qualcosa di davvero singolare: sta usando un filamento che simula l'osso per stampare in 3D modelli da usare nella pianificazione di interventi chirurgici complessi. L'utente ha anche spiegato come stia pensando di stampare cartilagine simulata usando il TPU.

Questa innovativa tecnica potrebbe rivoluzionare la preparazione degli interventi chirurgici, consentendo ai medici di praticare su modelli fisici realistici senza rischi per i pazienti. Il chirurgo ha utilizzato il filamento SimuBone di 3DXTech, che riproduce fedelmente le caratteristiche dell'osso reale, disponibile anche su Amazon.

"La mia preoccupazione principale era che si sciogliesse per il calore generato dall'attrito con la sega", ha commentato l'utente. "Con un riempimento al 75% è piuttosto rigido ma mantiene una certa flessibilità. La cartilagine sarà più complicata, ma esistono diversi tipi di TPU con elasticità variabile."

L'utilizzo di questi filamenti speciali permette di creare modelli specifici per ogni paziente basati sulle immagini diagnostiche, consentendo ai chirurghi di fare pratica su casi unici e complessi prima dell'intervento vero e proprio. Tuttavia, il filamento costa molto più del classico PLA (139€ per 750 grammi), motivo per cui potrebbe faticare a diffondersi.

Per la realizzazione di modelli didattici, l'utente suggerisce l'utilizzo di filamento PLA effetto legno, che costa circa un terzo del SimuBone pur offrendo caratteristiche simili. Per gli interventi reali, invece, il filamento più costoso si rivela l'opzione migliore.

"Di solito c'è sangue e/o midollo all'interno, ma per scopi di simulazione questo è molto buono", ha spiegato il chirurgo. "Sono principalmente interessato ad assicurarmi che sia meccanicamente simile e non si sciolga quando lo sego."