Questo gigantesco schermo LED portatile misura 767 pollici e ha quasi 4000Hz

Photonics, specialista belga in display LED, ha fatto scalpore all'Integrated Systems Europe (ISE) 2025 di Barcellona con la presentazione del Jumbo162, un impressionante schermo LED mobile che l'azienda definisce "il più grande del mondo". Con una superficie di 161,5 metri quadrati e una risoluzione 4K, il Jumbo162 non è solo grande di nome, ma anche di fatto.

Il nome "Jumbo162" si riferisce direttamente alla sua area di visualizzazione, che, per usare termini più familiari agli appassionati di tecnologia, si traduce in una diagonale di ben 767 pollici. Per mettere in prospettiva queste dimensioni colossali, Photonics ha diffuso immagini che mostrano il display accanto a una persona di statura media, evidenziando la scala monumentale di questo dispositivo.

Il Jumbo162 rappresenta un significativo passo avanti rispetto al precedente modello di punta di Photonics, il Jumbo100. Quest'ultimo, con i suoi 97,5 metri quadrati e una risoluzione HD+, è stato per un decennio il fiore all'occhiello dell'azienda nel settore degli schermi mobili. Il Jumbo162, quindi, non solo segna un aumento di dimensioni, ma anche un notevole salto tecnologico.

Il cuore del Jumbo162 è composto da 374 pannelli InfiLED arg.9, che sfruttano la "Infinite Colors Technology" per una gamma cromatica estesa. Ecco alcune delle specifiche tecniche chiave:

Dimensioni: 17m x 9,5m, diagonale di 767 pollici, rapporto d'aspetto 16:9

17m x 9,5m, diagonale di 767 pollici, rapporto d'aspetto 16:9 Pixel Pitch: 3,9 mm

3,9 mm Luminosità Massima: 5.000 nits

5.000 nits Angoli di Visione: 160° orizzontale / 130° verticale

160° orizzontale / 130° verticale Frequenza di Aggiornamento: 3.840Hz

3.840Hz Peso: 28.000 kg (escluso il rimorchio)

28.000 kg (escluso il rimorchio) Alimentazione: 63A e 125A, 400V

Photonics sottolinea l'impiego della tecnologia Vanta Black, una superficie estremamente scura che, in combinazione con lampade LED full-black a filo d'oro e un design di shader di precisione, dovrebbe garantire un contrasto eccezionale. Tuttavia, l'azienda non ha fornito dati specifici sul rapporto di contrasto, un dettaglio che suscita curiosità.

Il Jumbo162 si avvale anche del processore Megapixel VR Helios, offre diverse modalità di visualizzazione ed è predisposto per contenuti 4K.

Un aspetto fondamentale del Jumbo162 è la sua mobilità. Il display è montato su un rimorchio che funge anche da supporto, permettendo una rotazione completa di 360 gradi. La struttura è certificata TUV e progettata per resistere a venti fino a forza 8 della scala Beaufort (circa 74km/h), garantendo sicurezza e stabilità anche in condizioni atmosferiche avverse.

L'arrivo del Jumbo162 apre nuove possibilità per eventi all'aperto, concerti, festival, proiezioni cinematografiche e manifestazioni sportive. La sua combinazione di dimensioni, risoluzione e mobilità potrebbe ridefinire gli standard per gli schermi di grandi dimensioni, offrendo un'esperienza visiva immersiva e di grande impatto.

La presentazione di Photonics all'ISE 2025 ha senza dubbio catturato l'attenzione del settore, dimostrando l'impegno dell'azienda nell'innovazione e nella ricerca di soluzioni tecnologiche all'avanguardia. Resta da vedere come il mercato accoglierà questo gigante degli schermi, ma le premesse per un futuro luminoso (e molto grande) ci sono tutte. E pensare che c'è chi si accontenterebbe dei 100"...