Questo Kickstarter aggiunge il WiFi al Raspberry Pi Pico

Il produttore di mini PC Udoo si sta preparando al lancio della campagna Kickstarter di Udoo Key, una scheda microcontroller con RP2040 – SoC alla base di Raspberry Pi Pico – ed ESP32, il tutto in un unico prodotto dalla forma piuttosto inconsueta.

Udoo Key è una scheda a forma di T che vede la presenza di ESP32, costituito da un dual-core Xtensa a 32 bit LX6, memoria flash da 16MB e PSRAM da 8MB, posizionato nella parte superiore, e una board RP2040 personalizzata alla base. RP2040 è lo stesso dual core ARM Cortex-M0 utilizzato sul Raspberry Pi Pico e su molti altri prodotti analoghi, ma Udoo Key possiede 8MB di flash QSPI, quattro volte la quantità di Raspberry Pi Pico.

Credit: Udoo

Puntando a un prezzo di 20 dollari (o solo 4$ se vi iscrivete per lo sconto early bird), il costo è maggiore rispetto all’acquisto dei singoli ESP32 e Raspberry Pi Pico. Entrambe le metà della scheda sono completamente programmabili e compatibili al 100% con gli accessori Pico (il che suggerisce che la parte corrispondente a Raspberry Pi Pico ha lo stesso pinout) e i moduli Olimex UEXT per ESP32. Supporta tutti gli usuali ambienti di programmazione, come MicroPython, TensorFlow Lite e C/C++, nonché la piattaforma Clea AI over IoT.

Secondo la pagina del prodotto, ESP32 e RP2040 possono essere utilizzati indipendentemente o insieme. Il vero punto forte di questa scheda sta proprio nella possibilità di usare contemporaneamente i sue SoC, anche se non viene specificato come avviene la comunicazione tra loro. Potrebbe essere impiegato un modo simile a Pico Wireless di Pimoroni, che utilizza SPI per comunicare con ESP32 fornendo Wi-Fi a Pico.

Credit: Udoo

Non sappiamo ancora quando inizierà il crowdfunding, ma potete già registrarvi per essere avvisati tempestivamente sul sito ufficiale. Ricordiamo che il crowdfunding di un progetto non fornisce la garanzia di ricevere un prodotto finito. Sostenere un progetto in crowdfunding è come un investimento, nel quale credete nel progetto e desiderate che abbia successo, quindi non si tratta di un comune acquisto di un articolo presso un negozio.