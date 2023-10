Superior Boy è come il Flipper Zero, ma basato su Rasperrby Pi

Superior Boy è un curioso progetto portato avanti dal Team Superior Tech, composto da Emirhan e Mustafa Emre Sezgin. Si tratta di handheld basato su Raspberry Pi 2040, si focalizza sulla sicurezza informatica ed è destinato a scopi di test ed educativi. Il Pi 2040 è equipaggiato con alcuni pulsanti per l’input e uno schermo, che permette di interagire con il device.

Come ogni progetto con Raspberry Pi che si rispetti, il design è abbastanza “grezzo”, senza alcun chassis esterno o altre coperture. Ci sono molti strumenti e moduli che lo rendono adatto a diversi scopi, oltre a un gran numero di sensori: a bordo troviamo un ESP32 che supporta WiFi e Bluetooth, un giroscopio a 9 assi MP9250, un barometro BMP280 e un lettore RFID PN532. C’è poi l’interfaccia GPIO che permette di aggiungere altri moduli personalizzati.

Per molti versi, Superior Boy somiglia parecchio a Flipper Zero, strumento che ha spopolato negli ultimi mesi. Tra le funzioni disponibili troviamo la Bad USB/HID, che gli permette di iniettare software malevolo, il jammer per disturbare le comunicazioni wireless e tanto altro.

Inutile dire che uno strumento come questo è ai limiti della legalità, anche se le regole cambiano in base al luogo in cui si vive. Se volete ricreare il progetto, assicuratevi di rispettare tutte le norme vigenti in Italia, esattamente come si dovrebbe fare anche nell’uso di un Flipper Zero; detto questo, trovate tutte le informazioni necessarie su Hackster.