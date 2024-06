Questo monitor Asus 4K è PERFETTO per i grafici, e CHE SCONTO! (-61€)

Se state cercando un monitor professionale che vi garantisca una precisione del colore impeccabile e una qualità d'immagine straordinaria, dovreste dare un'occhiata a questa offerta su Amazon. L'Asus ProArt PA279CV è ora disponibile a soli 386,75€, con uno sconto del 14% sul prezzo originale, un affare da non lasciarsi scappare per chi opera nel campo della grafica!

ASUS ProArt PA279CV, chi dovrebbe acquistarlo?

L'ASUS ProArt PA279CV rappresenta la scelta ideale per i professionisti del design, della fotografia e del video editing alla ricerca di un monitor altamente affidabile e preciso nei dettagli. Grazie alla sua risoluzione 4K UHD (3840x2160), all'HDR e alla copertura al 100% degli spazi colore sRGB e Rec.709, si rivela perfetto per chi necessita di una fedeltà cromatica estrema nei propri progetti. L'estrema risoluzione assicura che non si perda nessun dettaglio anche su uno schermo dalle dimensioni ridotte e la precisione colore DeltaE inferiore a 2 garantisce riproduzioni eccezionalmente accurate.

Non mancano connessioni USB-C e compatibilità con i Mac che aumentano la versatilità del dispositivo, con anche la possibilità di regolarlo in altezza, inclinazione e rotazione. La compagnia ha pensato bene inoltre di offrire i ProArt Preset e ProArt Palette, per soddisfare le esigenze di vari professionisti senza che sia necessario perdersi in troppe impostazioni.

All'attuale prezzo di 386,75€, l'Asus ProArt PA279CV rappresenta una scelta eccellente per i professionisti che cercano accuratezza dei colori e versatilità. Grazie alla precisione maniacale che è in grado di offrire, alla risoluzione altissima e alla possibilità di personalizzare l'esperienza visiva in base proprie necessità, risulta consigliato per moltissimi ambiti grafici.

