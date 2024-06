Questo monitor da gaming BenQ 2K è a un prezzo SHOCK! (-124€)

Se siete alla ricerca di un monitor gaming di qualità, che vi permetta di giocare al meglio a qualunque titolo, godendovi fluidità e qualità delle immagini elevate, allora vi suggeriremmo di dare un'occhiata a questa offerta su Amazon. Il monitor da gaming BenQ EX2780Q è attualmente disponibile a soli 275,88€, con uno sconto del 31% sul prezzo originale di 399,00€, un'ottima opportunità per risparmiare su questo prodotto competitivo e completo!

Monitor da gaming BenQ EX2780Q, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor da gaming BenQ EX2780Q si rivolge agli appassionati di PC e console gaming che non vogliono compromessi in termini di qualità visiva e prestazioni. Grazie al suo pannello IPS che offre una risoluzione 2K QHD (2560x1440), questo gioiellino dell'affidabilissima BenQ è in grado di garantire immagini nitide e dettagliatissime, il che lo rende ideale per i giochi che vantano una qualità grafica dettagliata e per i creatori di contenuti che necessitano di un'elevata fedeltà cromatica. La tecnologia HDRi intelligente esalta i contrasti e la saturazione, migliorando l'esperienza visiva generale sia nei giochi che nella visione di contenuti multimediali.

Inoltre, con la frequenza di aggiornamento di 144 Hz e il supporto al FreeSync Premium, gli utenti possono godere di fluidità nelle scene più frenetiche, senza sfarfallii o ritardi nell'immagine, con la tecnologia di sync AMD che si occupa invece di evitare il tearing. La compatibilità con le console non tarda a rispondere all'appello, con PlayStation 5 e Xbox Series X sfruttabili al massimo, vista la presenza anche di una porta HDMI, oltre che USB di tipo C e DP.

Ora disponibile a 275,88€, il monitor da gaming BenQ EX2780Q rappresenta una scelta eccellente per tutti i giocatori che desiderano prestazioni ottime in un dispositivo dal prezzo competitivo, che non faccia svuotare loro il portafoglio. Offrendo un mix ideale tra immagini di alta qualità, alta frequenza di aggiornamento e connettività, è una scelta che raccomandiamo sia per PC che console gaming.

Vedi offerta su Amazon