Siete alla ricerca di un notebook perfetto per il lavoro, lo studio e il tempo libero e desiderate un prodotto dalla qualità altissima ma al contempo non volete spendere troppo? Grazie alle Offerte di Primavera di Amazon tutto ciò è possibile: l’ottimo HP 15s-fq4000sl è infatti attualmente scontato del 40%!

Il notebook potrà essere vostro con soli 479,99€, con un risparmio di ben 320,00€ rispetto al prezzo di listino di 799,99€. Inoltre, al momento dell’acquisto avrete modo di optare anche per il pagamento a rate con Cofidis, la fidata linea di credito di Amazon, rendendo la spesa ancora più accessibile.

L’HP 15s-fq4000sl è stato progettato per offrirvi il massimo della produttività e dell’intrattenimento in ogni situazione: l’ampio display Full HD da 15.6″ vi consentirà di lavorare con efficienza, oltre che navigare e guardare contenuti in streaming godendo di una qualità d’immagine eccellente. Inoltre, il design sottile e leggero con una cornice di soli 6,5 mm rende il notebook comodissimo da trasportare ovunque, che sia in ufficio, all’università o in viaggio.

Il processore Intel Core i5 di 11esima generazione vi offrirà invece una velocità fino a 4,5 GHz, permettendovi dunque di utilizzare anche i programmi più impegnativi come quelli dedicati al video editing o alla grafica con il massimo della velocità e fluidità. Inoltre, avrete a disposizione ben 512 GB di spazio in cui archiviare tutti i vostri documenti, foto e video, così da accedervi velocemente in qualsiasi momento.

Infine, l’HP 15s-fq4000sl è dotato di una batteria a elevata autonomia che vi garantirà fino a 9 ore e 15 minuti di utilizzo continuo; potrete quindi affrontare tranquillamente anche lunghi viaggi in treno o aereo senza preoccuparvi che il notebook si scarichi. Grazie alla ricarica rapida potrete poi caricare il 50% della batteria in appena 45 minuti, tornando così alle vostra attività in men che non si dica.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!