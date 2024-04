Notebook gaming ASUS ROG al prezzo PIÙ BASSO di sempre su Amazon! (-500€)

Esplorate il potenziale di gioco massimo con il laptop gaming ASUS ROG Strix SCAR 18, attualmente in offerta esclusiva su Amazon a soli 4.499€, rispetto al prezzo di listino di 4.999€. Approfittate di questa opportunità unica per portare a casa il potente ASUS ROG Strix SCAR 18 con uno sconto del 10%.

ASUS ROG Strix SCAR 18, chi dovrebbe acquistarlo?

Il laptop ASUS ROG Strix SCAR 18 è una vera meraviglia tecnologica per gli appassionati di gaming che cercano prestazioni e qualità visiva senza compromessi. Con un ampio schermo da 18 pollici QHD Antiglare e una frequenza di aggiornamento di 240Hz, offre una straordinaria fluidità di gioco e dettagli grafici eccezionali, garantendo un'esperienza visiva chiara e reattiva anche nelle sessioni più intense. Equipaggiato con il processore Intel Raptor Lake i9 di ultima generazione, una potente scheda video NVIDIA GeForce RTX 4090 da 16GB e 32GB di RAM, questo laptop soddisfa le esigenze di chiunque desideri massimizzare le impostazioni grafiche dei giochi senza compromettere la velocità o la qualità dell'immagine.

L'ASUS ROG Strix SCAR 18 non è solo un laptop per i gamer, ma anche una workstation mobile potente adatta ai creator. Con la capacità di gestire editing video, rendering 3D e altre attività che richiedono elevate prestazioni di calcolo, il notebook beneficia della rapidità del SSD da 2TB PCIe. La tastiera di livello esports, la robustezza costruttiva e le avanzate opzioni di connettività, come il Wi-Fi 6E, lo rendono una scelta eccellente per coloro che vogliono dominare il mondo digitale senza limiti.

Proposto a soli 4.499,00€, l'ASUS ROG Strix SCAR 18 rappresenta un investimento importante per coloro che cercano le massime prestazioni nel gaming e nella creazione di contenuti. Oltre alle caratteristiche tecniche all'avanguardia e alla qualità costruttiva, questo dispositivo offre una soluzione pronta per le sfide future del mondo del gaming e dell'elaborazione di contenuti ad alto livello.

