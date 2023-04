La pubblicità di una pizzeria è stata generata dall’intelligenza artificiale e il risultato è alquanto curioso, se non addirittura difficile da digerire. La clip, di 30 secondi, è diventata virale sul subreddit r/oddlyterrifying questa settimana e pubblicizza un franchising inventato chiamato “Pepperoni Hug Spot”.

“Sei pronto per la migliore pizza della vita?” esclama una voce profonda e fuori campo generata dall’intelligenza artificiale. “Porta gli amici al Pepperoni Hug Spot.” “Come una famiglia, ma con più formaggio“, recita lo slogan del ristorante AI.

Com’è il risultato? Sebbene sia accattivante e per certi versi curioso, lo spot ha delle gravi lacune grafiche soprattutto quando si tratta di riprendere, o generare, i primi piani. L’intelligenza artificiale fatica chiaramente a rendere reali le espressioni facciali, i volti e anche alcuni arti, rendendo l’atto di mordere una fetta di pizza uno spettacolo da dimenticare.

Secondo il creatore del video, soprannominato Pizza Later, la clip è stata realizzata utilizzando un generatore video AI chiamato Runway Gen-2; lo strumento è stato reso disponibile al pubblico la scorsa settimana e consente agli utenti di trasformare semplici messaggi di testo in interi video clip. Le immagini di questo spot sono state create con Midjourney e successivamente gestite da Runway; la clip finale è stata poi elaborata con Adobe After Effects.

Sebbene il potenziale da parte di questi strumenti sia molto interessante, al momento sembra che la strada sia ancora lunga prima di poter generare filmati fotorealistici. Fino a quando non sarà possibile realizzare contenuti più vicini alla realtà, dovremmo convivere con annunci fantasiosi come quello di Pepperoni Hug Spot.

Definitely wasted 3 hours of my life making this today… Everything is AI from the VO to the video and images. Assembled in After Effects. More info below. pic.twitter.com/CXv6gWM8gj

— Pizza Later (@Pizza_Later) April 24, 2023