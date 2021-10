Questo SSD budget è pensato per la vostra PS5

Nelle ultime settimane, numerosi produttori di SSD hanno introdotto unità M.2 progettate specificamente per PlayStation 5 o, comunque, compatibili con la console di casa Sony. La maggior parte è costituita da modelli di fascia alta che forniscono prestazioni estreme a un prezzo elevato. Tuttavia, Addlink ha deciso di offrire qualcosa a un prezzo più ragionevole con i suoi SSD AddGame A90 e A92, i quali ora seguono a ruota l’AddGame A95 di fascia alta. Tutte le unità hanno un form factor M.2-2280, utilizzano un’interfaccia PCIe 4.0 x4 e sono dotate di un dissipatore di calore in alluminio per garantire prestazioni costanti anche sotto carico.

Credit: Addlink

La linea AddGame A90 di Addlink include modelli da 1TB e 2TB basati su flash TLC 3D e fornisce fino a 5.600 MB/s di velocità di lettura sequenziale se utilizzata con PS5. Le unità sono più lente se testate su PC, ma questo non costituisce uno svantaggio significativo poiché sono state progettate appositamente per la console Sony. Il produttore afferma che la sua serie AddGame A90 offre il giusto equilibrio tra capacità, prestazioni, durata e prezzo.

La famiglia AddGame A92 include SSD da 1TB, 2TB e 4TB, ma queste unità sono basate su flash QLC 3D. Gli SSD A92 hanno ancora una velocità di lettura sequenziale fino a 5.600 MB/s se utilizzati con PS5, anche se non siamo sicuri quanto saranno elevate le prestazioni una volta che saranno pieni di dati. Inoltre, le letture casuali saranno inferiori con le memorie flash QLC 3D rispetto alle TLC 3D. Ad ogni modo, anche se utilizzati con i PC, gli SSD A92 sono piuttosto veloci. Tuttavia, vale la pena sottolineare che il fornitore non ha rivelato le valutazioni inerenti alla durata dei suoi SSD per PS5.

Credit: Addlink

Addlink afferma che la gamma A92 è principalmente rivolta ai clienti con un budget limitato e a coloro che desiderano archiviare molti giochi localmente e non vogliono investire nel suo prodotto di fascia alta AddGame A95 4TB. Tuttavia, Addlink non ha svelato quali controller utilizza per le sue unità A95, A92 e A90 o i produttori delle memorie. Al momento, l’azienda non ha annunciato i prezzi dei suoi SSD AddGame A-series per PlayStation 5 e PC da gaming, ma dovrebbero essere disponibili a breve presso i partner di vendita e su Amazon.