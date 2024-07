PS5: arrivano audio 3D personalizzato e novità per il remote play

Sony ha rilasciato un nuovo aggiornamento firmware per PlayStation 5 e annunciato nuove funzionalità in arrivo sulla console nelle prossime versioni.

L'aggiornamento del software di sistema PS5 24.05-09.60.00 è ora disponibile per il download. Questa versione introduce la funzione PS5 Session Share sulla console, che consente di invitare altri giocatori alle sessioni di gioco condividendo un URL.

Per utilizzare questa nuova funzionalità, basta aprire la scheda azione della sessione di gioco e selezionare "Condividi link". Successivamente si può scansionare il codice QR con un dispositivo mobile per condividere il link. Al momento questa opzione è disponibile solo per sessioni aperte accessibili a tutti.

Tra le altre novità dell'aggiornamento troviamo:

Supporto ai comandi vocali per aprire le schede Aiuto di gioco dicendo "Mostra Aiuto di gioco"

Miglioramenti alle prestazioni e alla stabilità del software di sistema

Aggiornamento del software di alcuni controller DualSense per migliorarne la stabilità

Perfezionamenti a messaggi e usabilità di alcune schermate

Nuove funzionalità in arrivo con la beta

Sony ha inoltre annunciato il rilascio di una nuova beta PS5 a partire dal 25 luglio, che introdurrà profili audio 3D personalizzati e nuove impostazioni per il Remote Play.

I partecipanti alla beta potranno testare la ricarica adattiva per i controller.

Ecco le principali novità della beta PS5:

Profili audio 3D personalizzati

Questa funzione permetterà alla console PS5 di creare un profilo audio 3D su misura per ciascun utente. Utilizzando cuffie o auricolari compatibili, si potranno eseguire una serie di test di qualità del suono per analizzare numerosi fattori e creare un profilo audio ottimizzato per le proprie caratteristiche uditive.

Il profilo personalizzato consentirà di percepire meglio le posizioni di personaggi e oggetti nel mondo di gioco, rendendo l'esperienza ancora più coinvolgente.

Impostazioni Remote Play per singoli utenti

Sarà possibile regolare le impostazioni del Remote Play per ogni utente, scegliendo chi è autorizzato a connettersi alla propria PS5 tramite questa funzione. Questo permetterà di gestire facilmente l'accesso remoto alla console quando amici o familiari utilizzano il proprio account PlayStation Network.

Ricarica adattiva per i controller

I partecipanti alla beta che utilizzano il modello PS5 più recente potranno testare la ricarica adattiva per i controller DualSense, DualSense Edge, PlayStation VR2 Sense e Access quando la console è in modalità riposo. Questa funzione aiuta a risparmiare energia regolando la durata dell'alimentazione del controller in base al livello della batteria.

Sony prevede di rilasciare globalmente questo aggiornamento nei prossimi mesi, rendendo disponibili queste nuove funzionalità a tutti gli utenti PS5.