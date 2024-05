Questo TV Micro LED Samsung costa quanto un appartamento

Samsung ha un'offerta imperdibile per i propri utenti: è pronta a regalare un TV Neo QLED 8K da 85", dal prezzo di circa 8000 euro, a chiunque sia disposto ad acquistare il suo nuovo TV Micro LED da 114 pollici. Dove sta la fregatura, dite? Semplice: si tratta di un televisore che costa circa 130 mila euro.

Inutile dire che si tratta di un oggetto per pochissimi, probabilmente gli stessi che in passato hanno acquistato The Wall, il TV modulare Micro LED di Samsung. La tecnologia Micro LED offre diversi vantaggi rispetto all'OLED, come colori più vividi, maggior efficienza energetica, nessun problema di burn in, tempi di risposta più rapidi e una luminosità superiore, con picchi di 2000 nit su tutta la superficie dello schermo, oltre che una vita più lunga dato che i LED non sono organici.

Il problema della tecnologia Micro LED è però il suo costo: non è un caso che il nuovo TV di Samsung costi così tanto. Nonostante l'azienda lavori alla tecnologia da diversi anni, i prezzi proibitivi la rendono appannaggio di una nicchia estremamente ristretta di utenti, per cui i soldi non sono assolutamente un problema. Per darvi un'idea, questi televisori rappresentano meno dell'1% dei 200 milioni di TV venduti ogni anno in tutto il mondo.

Si tratta di modelli così esclusivi da costare quanto un appartamento: ne sono un esempio i due modelli lanciati lo scorso anno da LG, un 118 pollici da 230.000 euro e un 136 pollici da 300.000 euro.

Al momento, il televisore è disponibile solo sul mercato coreano e non ci sono indicazioni riguardo un possibile arrivo altrove. Samsung è conscia dell'esclusività del proprio prodotto, ma spera di convincere qualche utente in più ad acquistarlo offrendo vantaggi esclusivi: oltre al TV Neo QLED 8K 85" citato in apertura, viene offerto uno sconto sugli altoparlanti JBL L100 MK2 (valutati 4000 dollari a coppia) e un soggiorno al Signiel Seoul Hotel, del valore di circa 2000 euro.