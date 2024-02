Raddoppiare la memoria della RTX 2080 non serve a niente (nei giochi)

Dei modder brasiliani hanno raddoppiato la memoria di una RTX 2080, portandola a 16GB rispetto agli 8GB originali, sostituendo i chip di memoria GDDR6. La mod, eseguita da Paulo Gomes, Jefferson Silva e Ygor Mota, non è certo una novità assoluta: giusto qualche giorno fa vi abbiamo raccontato di una RTX 2080 Ti con 22GB di memoria, e in passato ci sono stati anche altri casi.

Come nel caso della RTX 2080 Ti, i modder non hanno dovuto usare un BIOS personalizzato: è stato sufficiente spostare un condensatore per far sì che la scheda riconosca gli 8GB di memoria aggiuntivi.

Ma quali sono i vantaggi di raddoppiare la memoria della scheda video? I modder hanno eseguito alcuni test, con risultati decisamente tiepidi: nei giochi il framerate medio non cambia, mentre il 99esimo percentile aumenta leggermente. Gli stessi modder consigliano di acquistare una scheda di fascia alta moderna, anziché spendere tempo e denaro per una mod come questa.

Com’è facile intuire, i rischi e la complessità di una mod come questa non valgono i miglioramenti prestazionali, almeno nei giochi. Inoltre, i chip GDDR6 da 2GB usati sono sempre più difficili da reperire ed è difficile fare delle previsioni sulla longevità di queste schede grafiche, quindi, in fin dei conti, vale la pena investire il proprio denaro in un nuovo modello, magari recuperando qualche centinaio di euro vendendo la propria RTX 2080 sul mercato dell’usato.

Come nel caso della RTX 2080 Ti, questa mod sulla RTX 2080 potrebbe essere più interessante per chi vuole allenare un’intelligenza artificiale e, per farlo, ha bisogno di un’alternativa economica ai modelli più recenti con 16GB di VRAM che si trovano sul mercato. Le IA e i grandi modelli di linguaggio hanno bisogno di quanta più memoria video possibile; tuttavia, anche in questo caso, però, è senza dubbio più sicuro acquistare una scheda NVIDIA RTX 30 o RTX 40 con la quantità di memoria necessaria e capace di offrire prestazioni migliori in tutti gli ambiti.