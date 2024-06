Un modder crea un mini PC "retro-futuristico" senza ventole: che genio!

Nel panorama dei mini PC fanless, raramente ci imbattiamo in progetti così personalizzati come quello realizzato dall'utente di Reddit, TheJiral. Questa particolare costruzione si distingue per un imponente dissipatore di calore e un involucro esterno per SSD che utilizza due porte USB 4. Il nucleo di questo sistema è l'ASRock Industrial Box-7640U Mini PC, originariamente equipaggiato con un sistema di raffreddamento fanless meno potente.

Il dissipatore, il punto più alto della nuova configurazione, è il modello Wakefield-Vette PADLED-13080. Il case originale è stato sostituito da uno stampato in 3D, completo di bocchettoni laterali e inserti filettati, molto probabilmente prodotto con una stampante FDM (Fused Deposition Modeling), una delle migliori nella sua categoria secondo le nostre liste. In termini di prestazioni, il mini PC monta un chip Ryzen 5 7640U, meno potente del modello Ryzen 7 7840U ma ancora eccellente per le prestazioni dell'iGPU grazie ai suoi 8 RDNA3 Compute Units.

TheJiral ha riferito che il sistema di raffreddamento scelto gestisce bene il processore funzionante a 28 Watt. È stata inoltre testata un'opzione di overclock sulla scheda madre ASRock che spingeva il TDP a 45 Watt in modalità "performance", ma ciò ha causato un surriscaldamento durante test intensivi sui core del CPU. Di conseguenza, nonostante l'overclock potrebbe essere possibile aggiungendo qualche ventola, ciò potrebbe pregiudicare l'estetica del design senza apportare miglioramenti significativi alle prestazioni.

Il thread originale su Reddit fornisce ulteriori dettagli sulla costruzione, anche se TheJiral non ha condiviso le specifiche tecniche su come è stato realizzato il guscio personalizzato né cosa lo ha ispirato. Tuttavia, dato il suo recente progetto di stampa 3D ispirato a Settlers of Catan, è probabile che anche i componenti "retro-futuristici" di questo mini PC siano stati creati nello stesso modo.