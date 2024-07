Niente RTX 4090 SUPER da NVIDIA? Niente paura, ci pensano i modder

I famosi modder brasiliani di Teclab hanno da poco pubblicato un video nel quale mostrano la loro versione della GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 Super. Se vi suona strano è perchè, in effetti, NVIDIA non ha mai prodotto questa GPU. Per realizzarla, il team di Teclab ha utilizzato un mix di componenti presi da due delle migliori schede grafiche NVIDIA. Il risultato è una RTX 4090 più veloce del 13% rispetto al modello base capace di sfruttare la memoria G6X fino a 26 Gbps.

La base del progetto è il PCB della GALAX GeForce RTX 3090 Ti HOF OC LAB Edition, un prodotto di alta gamma con 28 fasi di alimentazione, PCB di colore bianco e doppi connettori a 16 pin. Sebbene il PCB includa connettori NVLINK, questi non sono utilizzabili poiché l'RTX 4090 non supporta questa funzionalità.

In origine, il PCB utilizzava la GPU GA102 "Ampere" con moduli di memoria GDDR6X(ZC) da 21 Gbps. Tuttavia, la versione moddata GeForce RTX 4090 SUPER utilizza la GPU AD102-300-A1 "Ada" e una memoria GDDR6X (ZF) binnata da 24 Gbps. Non è tutto: il progetto ha richiesto anche modifiche alle impostazioni strap, al BIOS e al sistema di alimentazione, cambiato da 1,8V a 1,2V (esterno).

Teclab

La GeForce RTX 4090 SUPER è stata associata a un waterblock di alta gamma, utilizzato principalmente per dimostrazioni live. Teclab ha anche svolto test con azoto liquido (LN2), raggiungendo risultati impressionanti.

Teclab

Per quanto riguarda le prestazioni di default, la scheda funziona in modo simile a una RTX 4090 base, ma grazie ai moduli G6X binned, può risultare fino al 13% più veloce a risoluzione 8K nel benchmark Unigine Superposition. Con un overclock di 3 GHz sul GPU, il vantaggio supera il 16%.

Per prestazioni massime, la memory clock è stata mantenuta a 2871 MHz di boost, superando i 3 GHz in tempo reale, e 1613 MHz sulla memoria, equivalenti a 25,8 Gbps effettivi (arrotondati a 26 Gbps). L'aumento delle prestazioni grafiche arriva fino al 40% a risoluzione 8K con tutte le impostazioni ottimizzate.

Teclab

Guardando al listino NVIDIA, la RTX 4080 SUPER offre un miglioramento del 3-5% rispetto alla versione non-SUPER, decisamente più modesto rispetto al risultato ottenuto da Teclab. Una RTX 4090 SUPER con memoria così veloce sarebbe stata una GPU importante nella lineup SUPER, anche se costosa. Considerando che l'RTX 4090 costa già parecchio, non sarebbe stato saggio lanciare una scheda ancora più costosa quando la concorrenza non è ancora in grado di raggiungere le prestazioni esistenti.

Tuttavia, l'esperimento di Teclab ci ha dato un assaggio di quello che sarebbe potuta essere una NVIDIA GeForce RTX 4090 SUPER con risultati sorprendenti.