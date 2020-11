Radeon RX 6800 XT, gli overclocker continuano a raggiungere nuove vette

Pochi giorni fa, l’overclocker cinese Takukou ha portato la frequenza della GPU della scheda grafica Radeon RX 6800 XT alla velocità vertiginosa di 2,8GHz tramite l’impiego di azoto liquido (LN2). Questo le ha permesso di raggiungere un punteggio complessivo in 3DMark Fire Strike di 48.890 e 61.831 punti considerando solo la componente grafica, rendendola la più veloce al mondo sino ad ora.

È straordinario vedere con quanta facilità l’architettura RDNA 2 di AMD sia scalabile con un sistema di raffreddamento all’altezza, e questo risultato è stato raggiunto solo impiegando una Radeon RX 6800 XT reference. È possibile che, sulle schede custom più spinte, si riescano a raggiungere frequenze ancora più alte, magari sino a 3Ghz. Quattro anni fa la GTX 1060 di NVIDIA è riuscita a rompere la barriera dei 3GHz con l’azoto liquido e sarebbe bello vedere lo stesso accadere con una GPU della sua diretta rivale storica.

E questa non è la scheda più veloce in arrivo da AMD quest’anno: la Radeon RX 6900 XT sarà presto disponibile e, sicuramente, sarà davvero interessante vedere quali saranno le sue prestazioni con l’azoto liquido.

Ricordiamo che la Radeon RX 6800 XT è equipaggiata con 72 Compute Unit, ha un Game Clock di 2.015MHz ed un Boost Clock di 2.250MHz, 128MB di Infinity Cache e 16GB di memoria GDDR6. Si tratta del dispositivo ideale per giocare in 4K ed andrà a confrontarsi direttamente con la RTX 3080 di NVIDIA, ma con un consumo energetico inferiore (300W). Tra le novità troviamo la tecnologia AMD Smart Access Memory, la quale consente di migliorare le prestazioni in combinazione con le nuove CPU AMD Ryzen serie 5000, oltre alla AMD Rage Mode.

Come vi abbiamo riferito nella nostra prova, le nuove Radeon RX 6800 XT e Radeon RX 6800 offrono elevate prestazioni pari e in alcuni casi superiori rispetto alle dirette concorrenti RTX 3000. La Radeon RX 6800 XT garantisce un framerate di poco inferiore alla RTX 3080 in 4K (-2% nel complesso), ma la supera leggermente in Quad HD (+3%).