Radeon RX 9060 XT, ecco le specifiche: batterà la 5060 Ti?

VideoCardz ha svelato nuove informazioni riguardo alla prossima Radeon RX 9060 XT, nuovo modello della gamma RDNA 4 che si posizionerà nella fascia medio-bassa del mercato. La nuova GPU rappresenterebbe il debutto del chip Navi 44, una versione significativamente ridimensionata rispetto al fratello maggiore Navi 48.

AMD aveva già confermato il brand RX 9060 durante la presentazione iniziale di RDNA 4 lo scorso gennaio. Con l'imminente lancio della RTX 5060 Ti di NVIDIA, il momento appare perfetto per introdurre sul mercato una diretta concorrente, insieme alla vociferata RX 9070 GRE, che si collocherebbe tra questa RX 9060 XT e la RX 9070, già disponibile da qualche tempo.

Seguendo l'esempio di NVIDIA, AMD lancerà presumibilmente la RX 9060 XT in due versioni: una con 8GB e l'altra con 16GB di memoria. I rumor suggeriscono poi che la scheda offrirà 2.048 unità shader (32 CU), le stesse del modello della generazione precedente e il massimo per il chip Navi 44; l'interfaccia di memoria sarebbe invece a 128 bit e permette l'uso di quattro chip, spiegando così le capacità di 8GB e 16GB (in configurazione clamshell).

Un significativo miglioramento rispetto al passato si registra nelle frequenze, con la RX 9060 XT che raggiungerebbe i 3,2 GHz (ben 480 MHz in più rispetto alla 7600 XT), con punte di 3,3 GHz nei modelli personalizzati dai partner. Il TGP (Total Graphics Power) resta ancora non specificato, ma è probabile che si attesti intorno ai 200W.

Questa configurazione lascia poco spazio per una eventuale RX 9060 non-XT, che potrebbe scendere sotto le 32 Compute Unit. I miglioramenti architetturali di RDNA 4 potrebbero compensare la riduzione del numero di core, ma i numeri esatti restano sconosciuti. Sul fronte della connettività, sembra che Navi 44 offrirà solo tre connettori display rispetto ai quattro di Navi 48, mentre alcune voci suggeriscono addirittura l'assenza di un motore di codifica video, similmente a quanto accaduto con la vecchia RX 6500 XT, ma si tratta di un'informazione ancora da confermare (come tutte le altre, del resto).

Si sa molto poco anche sul prezzo, che probabilmente non è ancora stato finalizzato, ma dovrebbe collocarsi tra i 300 e i 400 dollari: in Italia potremmo vederla intorno ai 400 euro, ma considerando le politiche di prezzo molto aggressive tenute da AMD con le due RX 9070, è altrettanto probabile che la scheda costerà meno.

Si vocifera che NVIDIA presenterà la RTX 5060 Ti questo mercoledì. La domanda è: AMD lancerà la famiglia RX 9060 nello stesso periodo? È difficile dirlo con certezza. Il COMPUTEX si terrà verso la fine di maggio, ma un annuncio in quella sede darebbe alla concorrente del Team Green un vantaggio di un mese.

La battaglia nel segmento medio del mercato GPU si fa sempre più interessante, ma come sempre resta da vedere come saranno le prestazioni e, soprattutto, i prezzi reali: la situazione attuale del mercato non sembra migliorare più di tanto e i dazi potrebbero peggiorare di molto le cose, con i vari produttori che potrebbero alzare i prezzi non solo negli Stati Uniti, ma anche in Europa e di conseguenza in Italia.