Raspberry Pi 4, questo case a tema Star Trek è pronto ad “assimilarvi”

Se il giorno di Star Trek è ogni giorno per voi, potrebbe essere il momento di stampare in 3D il vostro case a forma di Cubo Borg per Raspberry Pi. Il design di questo case è “il meglio di entrambi i mondi”, offrendo il raffreddamento della ventola aggiuntiva insieme a un livello di dettaglio eccezionale. Il cubo è stato assemblato da un maker di My Mini Factory, conosciuto come Nathan, ed è destinato a ospitare il Raspberry Pi 4.

Nello spirito dei Borg, gli alieni-cyborg, il case è un’assimilazione di altri progetti, con alcuni miglioramenti aggiunti lungo il processo. La base per il case a forma di cubo proviene da un produttore noto come Uncle_Gru di Thingiverse, mentre i dettagli Borg (noti come greebles nel modellismo) sono stati creati da Dmaccallum per aggiungere ulteriore realismo al Cubo Borg.

Photo credits: Nathan, My Mini Factory

Il design finale del case ha un po’ più di spazio rispetto alla base di partenza originale e presenta uno slot più grande sul davanti che può essere utilizzato per accedere alla scheda microSD. Sulla parte superiore è presente un foro da 50 mm per il montaggio di una ventola di raffreddamento dedicata (e abbinata cromaticamente). Alcuni dei migliori progetti Raspberry Pi hanno un’estetica appariscente e questa custodia presenta dei LED verde brillante all’interno, sebbene questa caratteristica sia facoltativa. Secondo Nathan, l’unità finale misura circa 100 mm x 100 mm x 100 mm.

Se siete pronti per essere assimilati da questo case, potete dare un’occhiata alla pagina del progetto della custodia Cubo Borg su My Mini Factory per scaricare i file per la vostra stampante 3D.

Raspberry Pi 4, oltre a consentire di poter dar sfogo alla propria fantasia grazie a differenti case acquistabili online o stampabili in autonomia grazie a una stampante 3D, è un single board computer davvero prestante e versatile. Recentemente dei ricercatori in India sono riusciti a creare un kit di analisi del sangue economico sfruttando il Raspberry Pi 4, un erogatore di liquidi automatizzato e una luce. Questo è estremamente utile per riuscire ad analizzare in tempo breve i campioni di sangue nelle aree rurali dell’India.

Inoltre è iniziata la campagna di crowdfunding per Home Assistant Amber, un sistema di automazione domestica basata sul Raspberry Pi 4. Insomma, questo piccolo computer consente davvero di realizzare un sacco di progetti, al di là dei case particolari a tema Star Trek che potete stampare.