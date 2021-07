Raspberry Pi CM4 diventa una TV Stick grazie a questo progetto

Il maker MBS, o Magic Blue Smoke, su Hackaday ha presentato un interessante progetto basato su Raspberry Pi Compute Module 4.

Credit: MBS

Apparentemente si tratta di una soluzione piuttosto semplice, che trasforma Raspberry Pi Compute Module 4 in una TV Stick, pronta per essere utilizzata in qualsiasi apparecchio dotato di una porta HDMI in modo del tutto simile ad altre soluzioni proprietarie come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Basta memorizzare RetroPie o Kodi sulla MMC e avrete il dispositivo perfetto da portare con voi negli hotel e nelle case degli amici, soprattutto in un periodo di vacanze come questo, dove è probabile che abbiate bisogno di intrattenimento.

Il connettore HDMI si trova su una carrier board che ospita il Compute Module e aggiunge una porta USB-C per l’alimentazione e due USB 2.0, una delle quali potrebbe essere ideale per aggiungere un sensore IR in modo da impartire comandi tramite un telecomando. È presente uno slot per schede microSD, un interruttore per abilitare la modalità dispositivo USB di CM4 e un misterioso pulsante utente, il cui scopo non è stato specificato.

Credit: MBS

Sembra che ci siano anche due versioni del dispositivo, una con le porte USB disposte verticalmente e l’altra con un orientamento orizzontale. Su entrambe, il Raspberry Pi Compute Module 4 viene collegato nella medesima maniera, ma ci sono lievi differenze inerenti ai dissipatori di calore utilizzati per il raffreddamento passivo. Infine, l’accesso GPIO è lasciato disponibile per ulteriori attività di hacking.