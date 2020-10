Raspberry Pi con 5G? Sì, grazie a questo nuovo HAT

Avete bisogno che il vostro amato Raspberry Pi sia sempre connesso ovunque voi andiate? Il vostro progetto richiede connessione alla rete 24 ore su 24 e 7 giorni su 7? Questo HAT di espansione capace di collegarsi alle reti telefoniche farà al caso vostro.

Sviluppato da un’azienda chiamata Waveshare, questo nuovo HAT (Hardware Attached on Top) per Raspberry Pi è adatto a chi vuole sfruttare la connettività dati messa a disposizione dalle celle telefoniche. Conosciuto con il nome di SIM8200EA-M2, l’HAT permette il collegamento alle reti 3G, 4G e persino alle nuovissime e velocissime reti 5G, rendendo l’investimento duraturo nel tempo.

Il modulo SIM8200EA-M2 viene spedito assieme a cinque antenne esterne, una base di collegamento per il Raspberry Pi e per l’HAT oltre che ad un trasformatore da 5V e 3A per l’alimentazione del tutto.

Secondo Waveshare, il modulo è in grado di raggiungere velocità di download di ben 4Gbps e toccare i 500Mbps in upload. Dispone inoltre di uno slot di tipo M.2 e di un’estensione per i collegamenti GPIO del Raspberry Pi. Il geoposizionamento è possibile grazie al collegamento con i sistemi GPS, GLONASS, Beidou, Galileo e QZSS.

Il supporto alla connessione multi-banda è garantito grazie all’impiego del modem Qualcomm Snapdragon X55 su cui questo HAT è basato.

Waveshare SIM8200EA-M2 può essere acquistato dal sito ufficiale del produttore. Il prezzo non è dei più contenuti per un HAT, si parla di 399,99 dollari, tuttavia chi ha necessità di una connessione internet affidabile tramite rete telefonica ed intende sfruttare il modulo nel lungo periodo grazie al support alle reti 5G potrebbe essere disposto ad effettuare questo investimento.

La pagina dedicata al prodotto, dove è possibile scoprire tutti i segreti di questo avanzato modulo di connettività per Raspberry Pi, include tutte le specifiche nel dettaglio oltre che a presentare le varie opzioni di checkout.