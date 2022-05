La community di appassionati che hanno libero sfogo alla fantasia tramite l’impiego di Single Board Computer come Raspberry Pi cresce sempre di più. Sulle pagine di Tom’s Hardware vi parliamo con una certa frequenza dei progetti più interessanti che compaiono sul web e il protagonista della notizia odierna è un proiettore portatile, realizzato con un case in legno, da dedicare al retro gaming.

Photo Credit: Mw33212

Il progetto, realizzato dall’utente Reddit Mw33212, che già si è occupato in passato di varie opere che univano legno, microelettronica e Raspberry Pi, è stato inizialmente come regalo per il fratello ed è stato completamente progettato da zero. Per quanto riguarda il case in legno, sono stati usati solo strumenti manuali con l’occasionale assistenza di un trapano a batteria, mentre il “cervello” del dispositivo è un Raspberry Pi 4B, accompagnato da un piccolo modulo amplificatore che si occupa di distribuire il segnale audio ai due altoparlanti integrati.

Per rendere completamente portatile il dispositivo, è stata inserita una batteria al litio a quattro celle, mentre l’uscita video è stata collegata a un mini proiettore DLP P09-II, capace di offrire una risoluzione WVGA di 800×400 pixel, più che sufficiente per console e cabinati degli anni ’80 e ’90. L’autonomia dovrebbe aggirarsi sulle due ore, ma non sono stati ancora stati condotti test più accurati per verificare la durata massima.

Photo Credit: Mw33212

Come spesso accade per progetti dedicati al mondo del retro gaming, per l’emulazione è stata installata la popolare piattaforma Emulation Station, che può contare anch’essa su una vasta schiera di appassionati. I comandi vengono impartiti tramite un paio di controller wireless, visto che dall’esterno è possibile accedere solo alla porta USB-C per la ricarica e allo slot per le microSD, mentre un pannello nella parte superiore permette di regolare le impostazioni del proiettore.

Nel caso foste interessati, trovate tutte le informazioni inerenti a quest’opera nel thread originale su Reddit.

Recentemente, vi abbiamo parlato di un altro interessante progetto a tema “retrò” basato su Raspberry Pi. In questo caso, si trattava di una sorta di radio dedicata alla riproduzione di brani lofi hip hop presenti su YouTube. Per ulteriori dettagli a riguardo, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato.