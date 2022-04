I maker continuano senza sosta a usare la loro passione per Raspberry Pi realizzando progetti davvero interessanti, che cerchiamo di proporvi con una certa frequenza. L’oggetto della notizia di oggi è una radio dall’aspetto retrò in grado di riprodurre l’audio dei video lofi hip hop di YouTube realizzata da Nicholas Sherlock.

Photo Credit: Nicholas Sherlock

Progettata completamente da zero, questa radio presenta un case stampato in 3D con una finitura in finto legno dove sono stati posizionati un altoparlante e due manopole per i controlli, oltre a un pulsante per consentire agli utenti di mettere in pausa o passare al brano successivo. All’interno, il vero e proprio cuore tecnologico è costituto dal Single Board Computer Raspberry Pi 3B+, collegato a una scheda amplificatore X400. Ovviamente, la riproduzione di stream audio non è un compito particolarmente complesso; quindi, non è stato necessario impiegare un (attualmente introvabile) Raspberry Pi 4. Per garantire una buona dissipazione del calore ed evitare eventuali surriscaldamenti, è stata inclusa una ventola Noctua PWM 5V.

Per ottenere lo squisito risultato estetico finale, Sherlock ha usato il PLA in legno di ciliegio tinto con una vernice per legno color noce. Nel caso fosse di vostro gradimento e voleste replicare l’opera, trovati file necessario sia su Printables che su Thingiverse. Per quanto riguarda la parte software, ovviamente è stato necessario scrivere codice appropriato in modo da far funzionare il tutto correttamente. Nello specifico, la ventola PWM, il pulsante anteriore e le manopole sono stati collegati all’header GPIO e Sherlock ha anche creato alcune impostazioni predefinite in modo da fornire un raffreddamento ottimale in qualsiasi situazione al dispositivo.

Photo Credit: Nicholas Sherlock

Photo Credit: Nicholas Sherlock

Come spesso accade, allo scopo di massimizzare l’aiuto della community, trovate i file sorgenti su GitHub e, nel caso foste interessati, vi consigliamo di seguire il thread ufficiale del progetto su Reddit.