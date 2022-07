Un’ottima notizia per gli appassionati del famoso microcontroller Raspberry Pi Pico infatti, è stato introdotto il nuovo modello Pico W, che supporta le connessioni Wi-Fi 802.11n, dal costo di soli sei dollari statunitensi.

Questo nuovo prodotto è particolarmente indicato per i progetti IoT proprio per via della connettività wireless a bordo, che giustifica anche l’aumento di prezzo, dato che il modello precedente costava 4 dollari (ma senza Wi-Fi).

La connettività wireless sul Pico W è garantita dal chip Infineon CYW43439, che supporta anche il Bluetooth, sebbene non risulti ancora attivo, sebbene possiamo aspettarci degli aggiornamenti in futuro.

Raspberry Pi ha già provveduto a rilasciare gli SDK Pico tramite GitHub, per consentire agli sviluppatori C di sfruttare il supporto wireless. Lo stack di rete si basa si IwIP e sfrutta libcyw43 di Damien George.

Chiunque realizzi i propri prodotti con i chip RP2040 e CYW43439 potrà usufruire di una licenza commerciale gratuita, per gli altri, vale la licenza non commerciale di libcyw43.

Il Pico W si fa notare anche per il suo formato super compatto, con dimensioni di circa 50 x 20 mm, ottime per vari di tipi di applicazione.

Nel corso dei prossimi mesi, Raspberry Pi ha promesso di rilasciare ulteriore documentazione (e materiale dimostrativo) per aiutare gli utenti a sfruttare al massimo il nuovo Pico W.

Se siete interessati al prodotto, potete ordinarlo tramite la pagina ufficiale, mentre noi di Tom’s Hardware non mancheremo di segnalarvi le applicazioni più interessante in cui verrà implementato questo nuovo microcontroller wireless. Siamo molto curiosi di vedere cosa tirerà fuori la community di appassionati.