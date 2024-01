Razer Blade 14 e 16 si aggiornano, novità anche per Blade 18

Il CES 2024 è stato il palcoscenico del debutto delle nuove versioni della linea di laptop gaming Razer Blade da 14 e 16 pollici. L'aggiornamento dell'inedito Blade 18 è stato solo accennato, ma Razer ha svelato alcune anticipazioni su possibili modifiche in arrivo nel corso dell'anno.

Il nuovissimo Blade 16 è già disponibile, vantando quello che Razer afferma essere il primo display OLED da 16 pollici e 240 Hz. Con una risoluzione di 2560 x 1600 pixel e la certificazione DisplayHDR TrueBlack 500, il display realizzato da Samsung ha impressionato in una breve prova hands-on al CES. Alimentato da un processore Intel Core i9-14900HX a 24 core e dalla GPU Nvidia GeForce RTX 4090 con TGP di 175W, il Blade 16 offre prestazioni di alto livello, specialmente nei giochi; curiosamente, Razer ha preinstallato i driver Nvidia Studio anziché i più comuni Game Ready.

Ovviamente ci saranno diverse configurazioni e il display OLED non sarà l'unica opzione disponibile. Razer reintroduce anche un’opzione dual mini-LED, già vista sul modello dello scorso anno, che consente di passare tra una risoluzione di 1920 x 1200 a 240 Hz e 3840 x 2400 a 120 Hz.

Per quanto riguarda il Blade 14, Razer continua a optare per processori AMD, inclusi il Ryzen 9 8945HS e la grafica Nvidia GeForce RTX 4070 Laptop. Nonostante lo spessore estremamente ridotto, il Blade 14 offre RAM DDR5 SO-DIMM, un tocco di sostenibilità e aggiornabilità che il marchio vuole ampliare includendo parti sostituibili e materiali riciclati nelle versioni di base di tutti i prodotti.

Il Blade 14 ha poi uno schermo da 2560 x 1600 pixel e 240 Hz verificato da Calman e supporta il Wi-Fi 7. Il prezzo non è ancora stato annunciato, ma il laptop sarà disponibile per il preordine su Razer.com a partire dal 23 gennaio.

Immagine 1 di 3

Immagine 2 di 3

Immagine 3 di 3

Al contrario, il Blade 16 è già in vendita a partire da $2,999.99. Il Razer Blade 18, il più grande della famiglia, non ha invece ricevuto un aggiornamento immediato: Razer ha dato solo un assaggio delle sue nuove caratteristiche, tra cui il supporto per Thunderbolt 5 e uno schermo da 18 pollici 4K a 165 Hz. Nonostante il salto significativo nella risoluzione, il pannello non è OLED, causando un calo nel contrasto rispetto al Blade 16.

Razer ha anche annunciato un dock USB Type-C aggiornato, già disponibile a partire da $119.99, con 11 porte, tra cui due porte USB Type-C, quattro porte USB Type-A, Ethernet, HDMI, slot per schede SD e microSD e una presa audio da 3.5 mm. Realizzato in lega di alluminio per una gestione termica ottimale, il dock supporta la ricarica fino a 85W per laptop.