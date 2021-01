Razer Blade, la linea di notebook gaming si aggiorna con le nuove RTX Mobile

In occasione del CES 2021, Razer ha annunciato che le GPU NVIDIA RTX 30 Mobile, di cui trovate ulteriori informazioni nella nostra notizia dedicata, saranno inserite nei nuovi modelli di Razer Blade 15 e Razer Blade 17 che, tuttavia, continueranno ad utilizzare processori Intel di decima generazione.

Dall’aggiornamento viene escluso il Razer Blade 15 Base Model più economico, su cui viene montata ancora la GTX 1660 Ti. Ma ogni altra configurazione di Razer Blade 15, sia Base Model che Advanced Model, utilizzerà GPU RTX. Inoltre, tutti i Razer Blade Pro 17 disponibili useranno le schede RTX. Il Razer Blade 15 Base Model avrà un’opzione GPU RTX 3060 e due opzioni con GPU RTX 3070. In aggiunta, l’Advanced Model avrà due opzioni GPU RTX 3070, due opzioni GPU RTX 3080 e un’opzione con una GPU RTX 3080 con 16GB di VRAM.

Razer Blade 15 Base Model Razer Blade 15 Advanced Model Razer Blade Pro 17 CPU Intel Core i7-10750H Intel Core i7-10875H Intel Core i7-10875H Scheda grafica Up to Mobile RTX 3070 Up to Mobile RTX 3080 w/16GB VRAM Up to Mobile RTX 3080 Display 15.6 inch, up to QHD @ 165Hz, IPS 15.6 inch, up to 4K Touch or QHD @ 240Hz or FHD @ 360Hz, Up to IPS or OLED 17 inch, up to 4K @ 120Hz Touch or QHD @ 165 Hz or FHD @ 360Hz Memoria 16GB DDR4-2933MHz Up to 32GB DDR4-2933MHz Up to 32GB DDR4-2933MHz Archiviazione Up to 512GB M.2 SSD + Open Slot 1TB M.2 SSD + Open Slot Up to 1TB M.2 SSD Dimensioni 14×9.3×0.7 pollici 14×9.3×0.7 pollici 15.6×10.3×0.8 pollici Prezzo A partire da 1,499$ A partire da 2,499$ A partire da 2,299$

Per quanto riguarda i processori, il nuovo Razer Blade 15 Base Model si affiderà all’Intel Core i7-10750H, mentre il Razer Blade 15 Advanced Model continuerà a utilizzare l’Intel Core i7-10875H. Il Base Model avrà 16GB di RAM, mentre l’Advanced Model ne potrà avere fino a 32GB. Per l’archiviazione, il Base Model può essere fornito con un SSD fino a 512 GB, mentre l’Advanced Model comprenderà un SSD da 1TB su tutte le opzioni. Il Razer Blade Pro 17 è simile al Razer Blade 15 Advanced Model in quanto utilizzerà anche una CPU Intel Core i7-10875H ed offrirà configurazioni di memoria fino a 32GB. Per l’archiviazione, sono presenti opzioni SSD da 512GB e 1TB. Per quanto riguarda le GPU Mobile RTX di nuova generazione, Razer Blade Pro 17 avrà due configurazioni ciascuna per RTX 3060, RTX 3070 e RTX 3080.

L’aspetto dei nuovi laptop della serie Blade di Razer rimarrà lo stesso. Ciò significa che continuerà ad avere un design del telaio minimalista con una tastiera full RGB ed altoparlanti top-firing su entrambi i lati. Saranno presenti opzioni per la scelta di display 4K, QHD e FHD, con frequenze di aggiornamento che vanno da 120Hz a 360Hz a seconda della risoluzione. Diverse configurazioni offriranno anche schermi IPS e OLED.

Una gradita novità inerente ai Razer Blade 15 di quest’anno è la presenza di un secondo slot SSD, in modo da aggiungere ulteriore spazio di archiviazione dopo l’acquisto. Questo slot SSD+, come lo chiama Razer, sarà disponibile su tutti i modelli. Il Razer Blade 15 Base Model sarà proposto a prezzi a partire da 1.499$, mentre per l’Advanced Model sarà necessario sborsare almeno 2.499$. Infine, il Razer Blade Pro 17 partirà da 2.299$. Al momento non sono ancora state diffuse le date d’uscita dei prodotti.