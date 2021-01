NVIDIA GeForce RTX 30 Mobile: Caratteristiche e data d’uscita

In occasione della sua conferenza stampa al CES 2021, che quest’anno si terrà in edizione completamente digitale, NVIDIA, dopo aver presentato ufficialmente per la prima volta la nuova scheda grafica GeForce RTX 3060 dedicata “alla massa”, ha annunciato la sua nuova linea di GPU pensata per i computer portatili, ovviamente principalmente indirizzate all’ambito gaming. Nello specifico le GeForce RTX 3080, RTX 3070 e RTX 3060, basate su architettura Ampere, prenderanno il posto delle precedenti RTX 2080, RTX 3070 e RTX 3060 della generazione Turing.

Entrando più nel dettaglio, la nuova GeForce RTX 3080 in versione mobile sarà equipaggiata con la GPU GA104-775, la quale è dotata di 6.144 CUDA Core, 48SM ed una frequenza massima di 1.540MHz. La GPU è accompagnata da 16GB di memoria RAM GDDR6 su un bus a 256 bit e potrà avere una velocità di 12 o 14 Gb/s a seconda del modello. La variante Max-Q dovrebbe avere un TGP di circa 80-90W, mentre quella Max-P di 115-150 W.

Scendiamo di un gradino con la NVIDIA GeForce RTX 3070, anch’essa basata su una variante della GPU GA104, che offre 5.120 CUDA Core, 40SM ed una velocità di clock di circa 1.300MHz. La dotazione di memoria sarà pari a 8GB di GDDR6 su un bus a 256 bit. Anche in questo caso potranno essere impiegati moduli a 12 o 14 Gb/s. Per quanto riguarda i consumi, la GeForce RTX 3070 avrà un TGP di 80-90W in versione Max-Q e 115-150W per quella Max-P.

Infine, ultima, ma non di certo per importanza, la NVIDIA GeForce RTX 3060, annunciata oggi anche per il segmento desktop, che sarà basata sulla GPU GA106 ed avrà 3.072 CUDA Core, 24SM e 6GB di memoria GDDR6 su un bus a 192bit. La frequenza parte da 900MHz per arrivare a 1.700MHz in Boost, mentre i consumi saranno appena di 60-70W (Max-Q) o 80-115W (Max-P).

Di seguito vi riportiamo una tabella riassuntiva, realizzata dai colleghi di Wccftech, per un rapido colpo d’occhio alle caratteristiche tecniche complete:

GPU Name NVIDIA GeForce RTX 3060 NVIDIA GeForce RTX 3070 NVIDIA GeForce RTX 3080 Process Node Samsung 8nm Samsung 8nm Samsung 8nm GPU SKU GA106 GA104-770 GA104-775 SMs 24 40 48 CUDA Cores 3072 5120 6144 Base Clock ~900 MHz ~1100 MHz ~1100 MHz Boost Clock ~1700 MHz ~1620 MHz ~1700 MHz Memory Clock 12 Gbps 12 Gbps 12 Gbps Memory Type GDDR6 GDDR6 GDDR6 Memory Size 6 GB 8 GB 8/16 GB Memory Bus 192-bit 256-bit 256-bit Bandwidth 288 GB/s 384 GB/s 384 GB/s TGP 80-115W

60-70W 115-150W

80-90W 115-150W

80-90W Configurations Max-Q

Max-P Max-Q

Max-P Max-Q

Max-P Launch Q1 2021 Q1 2021 Q1 2021

I nuovi chip grafici equipaggeranno un gran numero di notebook da gaming in uscita entro la fine del primo trimestre di quest’anno, con prezzi che partono dai 999$ dei modelli con GeForce RTX 3060 ai 1.999$ dei prodotti con GeForce RTX 3080.