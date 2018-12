Razer Blade Stealth, ecco la nuova versione. C’è anche la GPU dedicata

Razer non vende ancora portatili in Italia, ma è comunque interessante seguirne i passi. L’azienda statunitense ha presentato in queste ore la nuova versione dell’ultraportatile Razer Blade Stealth con un look elegante, cornici più sottili e grafica dedicata.

Stiamo parlando di un prodotto con dimensioni di 304,6 x 210 x 14,8 millimetri e un peso di 1,3 chilogrammi circa. È disponibile a 1399 dollari negli Stati Uniti e in Canada. Arriverà “presto” nel Regno Unito, in altre parti dell’Europa, in Australia e in Asia.

Il nuovo look rimanda a quello visto sul Razer Blade, con bordi squadrati e un telaio piatto, unibody e di colore nero opaco. Nella parte posteriore, sul coperchio, ritroviamo il classico logo dell’azienda, il serpente a tre teste, ma ora è nero su nero, il che lo rende meno appariscente che in passato.

Razer ha lavorato molto sulla cornice, che ora è spessa solo 4,9 millimetri, anche se c’è ancora spazio per una webcam a infrarossi che supporta Windows Hello. Quanto all’hardware troviamo una CPU Intel Core i7-8565U Whishey Lake (1.8 GHz / 4.6 GHz Base – Turbo), affiancata da due opzioni grafiche: potete rimanere con la grafica integrata Intel oppure optare per la soluzione dedicata Nvidia GeForce MX150 con 4GB di memoria GDDR5. Per ospitare il nuovo hardware, Razer ha migliorato il sistema di raffreddamento con due heatpipe, rendendolo più simile a quello del Blade da 15 pollici.

Il portatile può ospitare fino a 16 GB di memoria LPDDR3 a 2133 MHz, mentre per quanto concerne l’archiviazione la versione con GPU dedicata contiene un SSD M.2 PCIe da 512 GB mentre quella base un SSD M.2 SATA da 256 GB. Quanto alle porte troviamo una Thundebolt 3 (tramite cui collegare il portatile a un box per le GPU esterne come il Razer Core), una USB Type C, due USB 3.1 Type A e il jack per le cuffie.

La tastiera supporta l’illuminazione Razer Chroma RGB in una singola zona. Secondo un dirigente dell’azienda, questa soluzione è da ricollegarsi, tra le altre cose, alla volontà di migliorare l’autonomia. La batteria è da 53,1 Wh, e secondo Razer può durare fino a 13 ore con una sola carica in base al modello – il dato è relativo a quello senza GPU dedicata e con schermo Full HD. Il display da 13,3 pollici è infatti disponibile sia in versione Full HD (in questa risoluzione Razer si è avvalsa della tecnologia Intel Low Power Display) che 4K “touch”. Quanto all’audio, si segnalano la tecnologia Dolby Atmos e SmartAmp per le cuffie.