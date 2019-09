Razer Seiren Emote: un nuovo microfono con display incorporato

Razer Emote Seiren è un microfono con display 8 x 8 che consente di visualizzare emoticon a tema durante le dirette.

Spesso gli streamer si vedono costretti ad interrompere le loro trasmissioni per rispondere ai nuovi iscritti, alle donazioni o più generalmente per interagire con il pubblico. Per ovviare a questo problema, Razer ha pensato ad un nuovo microfono con un display integrato, su cui vengono mostrate emoticon “pixellate”.

Il microfono in questione si chiama Seiren Emote, ed è il primo microfono professionale al mondo dotato di un display per le emoticon, che si sincronizzano con gli eventi che accadono in diretta. Tale sincronizzazione avviene tramite il nuovo motore Emote nell’app Streamer Companion per Windows.

Tale app può essere sfruttata per decidere quali emoticon devono essere visualizzate sul display nel momento in cui accadono determinate cose durante lo streaming. Il microfono dispone di un display 8 x 8 e offre più di 100 emoticon, sia statiche che animate.

Anche gli streamer possono creare le proprie emoticon con uno strumento di modifica integrato in Streamer Companion.

Passando alle caratteristiche tecniche, si tratta di un microfono a condensatore ipercardioide con una risposta in frequenza di 100Hz – 20kHz, un’impedenza di 16 Ohm ed un livello di pressione sonora (LPS) massimo pari a 110 dB (DAT < 1% a 1 kHz).

Ha anche un supporto antiurto incorporato per attutire il contatto con il supporto del microfono. Un collo d’oca intercambiabile, invece, consente di personalizzare l’altezza del microfono. Tra le piattaforme compatibili troviamo Twitch, Streamlabs, XSplit e Mixer.

Viene da chiedersi se e quanto gli streamer utilizzeranno questo dispositivo al posto dei classici strumenti per interagire con il pubblico. Il microfono Emote Seiren è disponibile ora nel negozio statunitense di Razer alla cifra di 180 dollari. Dovrebbe tuttavia essere disponibile presso i rivenditori prossimamente e arrivare in Italia a un prezzo che però non è chiaro: una nota stampa parla di 190 euro, mentre sul sito troviamo indicato 220 euro.