Regali di Natale al miglior prezzo con Windows 11 e Office 2021 a partire da soli 12€

Se stai ancora cercando un regalo dell’ultimo minuto pratico, utile e apprezzato, GoDeal24 ha quello che fa al caso tuo: Office Professional 2021 a soli 30,25€ per il periodo natalizio.

Una licenza Office a vita è uno di quei regali indispensabili per la vita e il lavoro di tutti i giorni. La versione proposta include l’intera suite di applicazioni essenziali per Windows: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Access e persino la versione gratuita di Teams. In altre parole, tutto ciò di cui una persona ha bisogno per studiare o lavorare.

Ma le offerte natalizie non finiscono qui: Windows 11 Pro è attualmente disponibile a soli 12,25€ durante la Christmas Sale. Per dare una spinta alla produttività, sono presenti funzionalità come Snap Layouts e la digitazione vocale migliorata. Puoi personalizzare il tuo spazio creando un ambiente su misura perfetto per te. Oppure puoi affidarti a Copilot, l’assistente basato sull’intelligenza artificiale.

Tuttavia, sconti come questi non durano a lungo. Con prezzi così bassi, le licenze si esauriscono rapidamente, quindi non aspettare l’ultimo minuto e sfoglia tutte le offerte presenti nel catalogo di GoDeal24.

Le migliori offerte sui prodotti Microsoft per queste festività

Compra di più, risparmia di più con i pacchetti multi-chiave

Pacchetti multilicenza con codice sconto - Codice Coupon: GG62

I software di GoDeal24 sono sicuri e genuini al 100%, godono del supporto a vita e possono ricevere gli aggiornamenti ufficiali rilasciati da Microsoft.

Inoltre, dopo l'acquisto li riceverete comodamente nella vostra casella e-mail. Senza dimenticare che GoDeal24 è valutata su TrustPilot come eccellente nel 98% dei feedback e che offre supporto tecnico con esperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Non perdete quindi l’occasione di risparmiare fino al 90% sui software di cui avete bisogno per lavorare, studiare o giocare.

Potete entrare in contatto col servizio post-vendita a vita di GoDeal24 tramite l’indirizzo email service@godeal24.com