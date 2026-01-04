Avatar di Ospite API King #848 0
0
360 Hz su un OLED ultrawide, bella roba. Però senza sapere il prezzo è dura capire se vale davvero la pena
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Git Pro #931 0
0
le bande nere su youtube mi farebbero impazzire sinceramente
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite MMO_Agent #143 0
0
Curioso di vedere quanto chiederanno... con queste specifiche immagino non meno di 1200-1300€
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Vim_Spy #571 0
0
msi sta spingendo forte sugli oled ultimamente
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di PrinceLupin 23
0
Ottima analisi. Il problema è che non si sa il prezzo, quindi fine a se stessa.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.