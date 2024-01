Mouse Logitech MX: il mouse verticale ergonomico, in sconto del 31%

Se, come noi, trascorrete lunghe ore al PC, sia per lavoro che per svago, saprete certamente quanto un mouse di scarsa qualità possa causare problemi nel medio e lungo termine, dal punto di vista muscolare e articolare, affaticando mani, polsi e avambracci e aumentando il rischio di gravi complicazioni, tra cui la ben nota "Sindrome del Tunnel Carpale". Per questo, da sempre, suggeriamo di optare sempre per l'acquisto di un mouse verticale di qualità che, grazie al suo particolare design, possa aiutarvi nel limitare problemi e dolori inerenti l'utilizzo prolungato. In tal senso, proprio oggi vi segnaliamo che, su Amazon, è disponibile con uno sconto del 31%, l'ottimo mouse Logitech MX, un mouse verticale di qualità che passa così dagli originali 124,99€, ad un più abbordabile 86,48€. E fareste bene ad approfittarne!

Logitech Mx, ‎Grigio, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Logitech MX è una scelta eccellente per chi attribuisce grande importanza all'ergonomia durante l'uso quotidiano del computer. Grazie ad un angolo di 57°, infatti, questo mouse vi aiuterà nel corretto posizionamento della mano, riducendo la pressione sul polso, il che lo rende particolarmente consigliato per coloro che cercano un dispositivo in grado di alleviare lo sforzo muscolare, promuovendo una postura più corretta.

Oltre al design, tuttavia, parliamo anche di un mouse ottimo in termini di precisione e velocità, grazie ad un tracciamento ottico avanzato e un sensore ad alta precisione, che permettono anche di ridurre i movimenti della mano rispetto ai mouse convenzionali. Grazie alle tecnologie di controllo e personalizzazione dei tasti come "Easy-Switch" e "Flow", è inoltre possibile controllare più computer, personalizzare pulsanti, impostare applicazioni e regolare la velocità del cursore attraverso il software Logitech Options.

Dotato di un sistema di ricarica rapida, che consente fino a quattro mesi di funzionamento con una carica completa, e la compatibilità con iPadOS, Windows e macOS, il Logitech MX si presenta come un mouse versatile e funzionale, adattabile a diverse esigenze, sia professionali che quotidiane e, per questo, vi suggeriremmo caldamente di approfittare subito dello sconto proposto da Amazon, anche e soprattutto perché era da tempo che questo specifico dispositivo non mostrasse il fianco ad uno sconto di spessore come quello di oggi.

