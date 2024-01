Oltre 100€ in meno su questa scheda madre Asus ROG, da non perdere!

Di solito, durante la configurazione di un PC desktop, la priorità in termini di budget viene data al processore e alla scheda video. Tuttavia, quando si mira a creare un PC desktop senza compromessi, anche la scelta della scheda madre diventa cruciale, con attenzione particolare a dettagli come il sistema di raffreddamento e altri aspetti rilevanti. Una delle migliori in assoluto è la ASUS ROG CROSSHAIR X670E HERO, che oggi risalta ulteriormente grazie a uno sconto di oltre 100€ offerto da Amazon.

ASUS ROG CROSSHAIR X670E HERO, chi dovrebbe acquistarla?

Si tratta di una scheda madre pensata per chi non si accontenta di prestazioni standard, capace di esaltare le capacità dei processori AMD Ryzen 7000. È il cuore pulsante ideale per un PC da gaming senza compromessi, in cui la fluidità dell'esecuzione deve essere garantita dalle memorie DDR5, estensibili fino a 128GB. Un gioiello tecnologico, con sistemi di dissipazione avanzati che vi consentiranno di fare lunghe sessioni di gioco o lavoro senza timore di surriscaldamenti.

La connettività è il mantra per ogni giocatore che intende dominare le partite online; ecco perché la ASUS ROG CROSSHAIR X670E HERO sarà il vostro perfetto alleato anche da questo punto di vista. Con Ethernet Intel da 2,5Gb e supporto al WiFi 6E, i lag non saranno più in problema, mentre l'ampia possibilità di collegamenti, tra cui PCIe 5.0, cinque slot M.2, HDMI 2.1 e USB tipo C, vi garantirà trasferimenti ultraveloci e una versatilità senza pari.

Come avrete capito, si tratta di una scheda madre indicata per chi vuole realizzare un PC con l'intento di non avere limiti, neanche sul budget, visto che parliamo di un modello da 749€, in sconto in queste ore a 642,29€.

