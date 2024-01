MSI Thin GF63 Gaming Laptop, CHE PREZZO! Su Amazon risparmi il 6%

Scopri il potente Notebook Gaming MSI Thin GF63 12UC-815IT in offerta su Amazon. Con un display FHD da 15.6" a 144Hz, processore Intel i5-12450H, GPU Nvidia RTX 3050 e 16GB di RAM DDR4, è l'ideale per giocatori, e content-creator, che cercano prestazioni eccellenti.

Completo di 512GB SSD e WiFi 6, ha tutto ciò che serve per rimanere al passo con i giochi più recenti, risultando come uno dei migliori della sua categoria. L'aspetto migliore è che può essere vostro a soli €849, permettendovi di risparmiare con uno sconto del 6%! Acquista questo gioiello tecnologico con 2 anni di garanzia IT, e ottieni la tua esperienza di gioco al livello successivo senza compromessi sulla silenziosità e freschezza.

MSI Thin GF63 12UC-815IT, Notebook da Gaming, chi dovrebbe acquistarlo?

Che siate appassionati di gaming alla ricerca di un'esperienza di gioco fluida e immersiva, o content-creator in cerca di prestazioni elevate in multitasking, il notebook gaming MSI Thin GF63 12UC-815IT è il compagno ideale per voi.

Con il suo potente processore Intel i5-12450H, la GPU Nvidia RTX 3050 4GB GDDR6 e la RAM da 16GB DDR4, questo laptop è in grado di gestire i giochi più esigenti e i progetti creativi più complessi.

La sua tecnologia di raffreddamento ottimizzata assicura che l'apparecchio rimanga fresco e silenzioso anche sotto carico, permettendovi di lavorare, o giocare, in qualsiasi ambiente senza interruzioni.

Il display FHD da 15.6" a 144Hz regala un'esperienza visiva senza pari, con immagini fluide che eleveranno il gioco in ogni suo aspetto. Che siate gamers o professionisti, il Thin GF63 non vi deluderà, garantendovi ottime performance, versatilità e portabilità.

La completa connettività permette di collegare tutti i dispositivi necessari senza problemi e con una garanzia italiana di 2 anni, anche per chi acquista con partita IVA, si può stare tranquilli di essere coperti in ogni esigenza.

La possibilità di acquistare questo prodotto al prezzo speciale di 849€ invece di 899€ rappresenta un'opportunità da non perdere per chi desidera potenza e qualità senza compromessi.

Il MSI Thin GF63, risulta quindi, un investimento perfetto per chi cerca prestazioni elevate senza compromessi, sia nel gaming che nella creazione di contenuti.

Acquistare questo notebook significa garantirsi una macchina performante e affidabile, per vivere l'esperienza di gioco ad altissimi livelli e gestire attività complesse con facilità.

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!