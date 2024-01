Samsung 870 EVO a un prezzo STRACCIATO! Lo paghi meno di 100€

Celebre per essere il top degli SSD SATA, il Samsung 870 EVO brilla ora anche per la sua convenienza, grazie a uno sconto del 31% offerto da Amazon. Quest'offerta è buona opportunità per risparmiare alcuni euro: di solito, la versione da 1TB si trova infatti a poco più di 100€, ma oggi è proposta sul portale a soli 96,89€.

Samsung 870 EVO, chi dovrebbe acquistarlo?

Chiunque vuole aumentare il più possibile le prestazioni di un PC con interfaccia SATA da 2,5", allungando così la vita del PC prima di passare eventualmente a una piattaforma basata completamene su un hardware moderno, come gli SSD M.2 NVMe. Questa unità raggiunge infatti il limite massimo delle velocità SATA, offrendo una lettura e scrittura sequenziale fino a 560/530 MB/s.

La tecnologia Intelligent Turbo Write accelererà ulteriormente la scrittura, garantendo prestazioni sostenute nel tempo, rendendo questo SSD perfetto per chi cerca un'esperienza fluida e reattiva sul proprio PC desktop o laptop compatibile con il formato SATA da 2,5 pollici. Inoltre, il software Samsung Magician 6 aggiungerà un valore aggiuntivo all'offerta, fornendo ai possessori dello storage un arsenale di strumenti per tenersi aggiornati, monitorare lo stato di salute dell'unità e ottimizzare le performance complessive.

Per i creativi, i gamer e gli utenti che lavorano con dati voluminosi, questo SSD sarà una rivelazione, velocizzando i tempi di caricamento e trasferimento e ridefinendo l'efficacia operativa dei vostri dispositivi. Insomma, un sostanzioso upgrade per un PC non recentissimo, che potrà godere delle prestazioni richieste oggi dai programmi più avanzati.

