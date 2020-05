Ritorna l’XPS da 17 pollici: Dell presenta il nuovo XPS 9700

Sono trascorsi ormai 10 anni da quando l’ottimo Dell XPS 17, modello da 17 pollici che rientrava nella gamma di laptop dedicata ai professionisti, è stato rimosso dai listini. Oggi Dell ha ufficialmente reintrodotto nella gamma XPS un nuovo portatile dal display generoso, il Dell XPS 9700.

Si tratta in linea di massima del fratello maggiore del Dell XPS 9500 da 15 pollici, con il quale condivide buona parte della scheda tecnica. Saranno presenti infatti processori Intel Core di decima generazione, fino al Core i9 nelle configurazioni top di gamma, oltre alle schede video Nvidia RTX 2060 con design Max-Q per garantire un migliore raffreddamento dei componenti. Proprio su questo punto infatti arriva la prima novità, non ancora mostrata nel dettaglio: il sistema di raffreddamento, che Dell ha definito “unico” per spingere ad un livello superiore il flusso d’aria interno.

Le novità tuttavia non si fermano qui. Il display utilizzato per il nuovo flagship da 17 pollici è un InfinityEdge che ha richiesto l’utilizzo di 4 cerniere che si adattassero al nuovo monitor, che nonostante le dimensioni generose, secondo Dell “è più piccolo del 48% rispetto alla maggior parte dei laptop da 17 pollici attualmente in commercio”, oltre ad essere il laptop da 17 pollici “più piccolo al mondo”. Nonostante questo, Dell è riuscita comunque ad inserire una webcam nella cornice superiore, anche questa definita dalla società come la webcam più piccola che abbiano mai utilizzato.

Non è stato trascurata infine la gestione dell’audio, che presenta secondo il colosso Round Rock una qualità di “livello studio”. Il portatile infatti è dotato di ben quattro speaker, 2 woofer e 2 tweeter, oltre a un microfono di alta qualità per conversazioni chiare e cristalline. Il tutto è supportato dal 3D Waves Nx, tecnologia che traccia il movimento della testa proponendo un audio che si adatta al punto di vista, al momento presente solo su pochissimi laptop.

Dell ha poi introdotto anche la certificazione “Creator Edition” che rappresenta delle particolari configurazioni pensate appositamente per i creatori di contenuti, per i video editor e la progettazione grafica, in grado di offrire un’esperienza fluida con i programmi dedicati a tali scopi.

Il Dell XPS 9700 da 17 pollici dovrebbe approdare sul mercato in estate, con prezzi a partire da 1500 dollari.