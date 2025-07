Se siete alla ricerca di un monitor gaming OLED ad alte prestazioni con uno sconto eccezionale, l'offerta attuale su Amazon per l'LG UltraGear OLED 45GS96QB non dovrebbe passare inosservata. Questo spettacolare monitor curvo da 45 pollici è disponibile oggi al prezzo minimo storico di 1.179,99€, con un ribasso significativo rispetto al precedente prezzo di 1.772,05€. Un'opportunità davvero imperdibile per portare la vostra postazione gaming a un nuovo livello.

LG UltraGear OLED 45GS96QB, chi dovrebbe acquistarlo?

LG UltraGear OLED 45GS96QB vanta una serie di caratteristiche tecniche che lo rendono un prodotto di fascia altissima. Il pannello OLED da 45 pollici curvo con raggio 800R offre una visione immersiva e un contrasto infinito grazie ai pixel autoilluminanti, che garantiscono neri perfetti e colori incredibilmente vividi. La risoluzione WQHD (3440x1440 pixel) in formato 21:9 vi consente di vedere fino al 34% di contenuti in più rispetto a un tradizionale 16:9, migliorando sensibilmente la produttività e l'esperienza ludica.

Dal punto di vista delle prestazioni, questo monitor brilla con un refresh rate di 240Hz e un tempo di risposta di soli 0,03ms (GtG), offrendo una fluidità eccezionale anche nelle sequenze più frenetiche. Il supporto a G-Sync e FreeSync Premium Pro contribuisce a eliminare tearing e stuttering, per un gameplay sempre fluido e reattivo. Inoltre, grazie agli speaker integrati da 14W, potrete immergervi completamente nel gioco senza bisogno di casse esterne.

La connettività è altrettanto avanzata: la presenza di una porta USB-C con Power Delivery da 65W, HDMI 2.1 e DisplayPort consente il collegamento rapido e versatile con una vasta gamma di dispositivi. In definitiva, LG UltraGear OLED 45GS96QB è pensato per i gamer più esigenti, ma si rivela perfetto anche per i creativi e i professionisti che desiderano una qualità visiva superiore.

Disponibile su Amazon a soli 1.179,99€, questo monitor rappresenta un investimento di altissimo valore, soprattutto considerando l'eccezionale drop di prezzo rispetto alla quotazione abituale. Non lasciatevi sfuggire questa occasione per rivoluzionare la vostra esperienza visiva. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori monitor gaming per ulteriori consigli.

