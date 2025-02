Arriva Claude 3.7 Sonnet, il modello IA perfetto per la programmazione

Anthropic ha annunciato oggi il lancio di Claude 3.7 Sonnet, il suo modello di intelligenza artificiale più avanzato finora. Si tratta del primo modello ibrido sul mercato in grado di combinare risposte rapide con un ragionamento più approfondito e visibile all'utente.

Claude 3.7 Sonnet rappresenta un significativo passo avanti nelle capacità di ragionamento dell'IA, in particolare per quanto riguarda la programmazione e lo sviluppo web front-end. Il modello è ora disponibile su tutti i piani Claude, inclusi quelli gratuiti, e sulle principali piattaforme cloud come Amazon Bedrock e Google Cloud Vertex AI.

A differenza di altri modelli sul mercato, Claude 3.7 Sonnet integra le capacità di ragionamento direttamente nel modello di base, anziché separarle in un modello distinto. Questo approccio unificato mira a creare un'esperienza più fluida per gli utenti, consentendo di passare facilmente tra risposte rapide e riflessioni più approfondite.

Gli utenti API hanno inoltre un controllo granulare sul tempo di elaborazione del modello, potendo specificare un limite massimo di token per il "pensiero". Ciò permette di bilanciare velocità, costi e qualità delle risposte in base alle esigenze.

I test iniziali hanno dimostrato la superiorità di Claude 3.7 Sonnet in vari ambiti della programmazione:

Gestione di basi di codice complesse

Utilizzo avanzato di strumenti di sviluppo

Pianificazione di modifiche al codice

Aggiornamenti full-stack

Creazione di flussi di lavoro complessi

Sviluppo di applicazioni web sofisticate da zero

Il modello ha ottenuto risultati ai vertici del settore in benchmark come SWE-bench Verified e TAU-bench, che valutano la capacità di risolvere problemi software reali e complessi.

Insieme al nuovo modello, Anthropic ha presentato Claude Code, uno strumento di coding "agentico" disponibile come anteprima di ricerca limitata. Claude Code può cercare e leggere codice, modificare file, scrivere ed eseguire test, effettuare commit e push su GitHub e utilizzare strumenti da riga di comando

Nei test iniziali, Claude Code ha completato in un singolo passaggio compiti che normalmente richiederebbero oltre 45 minuti di lavoro manuale, riducendo drasticamente i tempi di sviluppo.

L'integrazione con GitHub è ora disponibile su tutti i piani Claude, consentendo agli sviluppatori di connettere direttamente i propri repository di codice. Ciò rende Claude 3.7 Sonnet un partner ancora più potente per la correzione di bug, lo sviluppo di funzionalità e la creazione di documentazione.

Anthropic ha condotto test approfonditi su Claude 3.7 Sonnet, collaborando con esperti esterni per garantire elevati standard di sicurezza e affidabilità. Il modello mostra una maggiore capacità di distinguere tra richieste dannose e innocue, riducendo del 45% i rifiuti non necessari rispetto al predecessore.