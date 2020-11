RTX 3000 esterne raffreddate a liquido? Ci pensa Gigabyte

Se utilizzate un notebook da gaming ma desiderate una maggiore potenza grafica, le schede video esterne sono un ottimo modo per avere prestazioni di classe desktop senza possederne effettivamente uno. Così, dopo aver lanciato le sue schede GeForce RTX 3080 e RTX 3090, che purtroppo sembrano ancora quasi impossibili da acquistare in questo momento, Gigabyte ha presentato la sua Gaming Box Aorus RTX 3090/3080.

Si tratta di un case Thunderbolt 3 che può essere equipaggiato con le ultime GPU di casa NVIDIA e, per quanto riguarda il sistema di raffreddamento, Gigabyte ha installato un waterblock, che copre GPU, memorie e il sistema di alimentazione, abbinato ad un radiatore da 240mm. Il noto produttore taiwanese ha affermato che si tratta della prima scheda grafica esterna raffreddata ad acqua.

Gigabyte non ha rivelato le velocità di clock di nessuna delle GPU, quindi non sappiamo se le schede RTX 3080 o RTX 3090 installate avranno un overclock di fabbrica oppure gireranno alle frequenze stock. Per quanto riguarda le prestazioni, è necessario tenere presente che le limitazioni della larghezza di banda Thunderbolt potrebbero ostacolare leggermente il frame rate finale.

Per un po’ di praticità in più, la Gaming Box viene fornita con alcune porte aggiuntive, vale a dire una porta Ethernet, un paio di porte USB extra e, naturalmente, quelle DisplayPort e HDMI della GPU stessa. Ciò renderà il collegamento al vostro portatile un gioco da ragazzi, poiché potrete essenzialmente utilizzare la scheda grafica esterna come docking station per collegare monitor e periferiche.

Al momento Gigabyte non ha diffuso informazioni relative a prezzi o disponibilità.

Recentemente sono trapelate anche le prime foto reali della tanto vociferata Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti EAGLE, scheda che dovrebbe essere equipaggiata con la GPU GA104, che potrà contare su 4.864 CUDA core, 80 ROP ed un clock di base di 1.410MHz in grado di raggiungere i 1.665MHz in Boost.