RTX 3000 Mobile in arrivo? Avvistati alcuni modelli di notebook

Come sicuramente già saprete, NVIDIA ha lanciato recentemente la sua nuova serie di schede grafiche RTX 3000, composta, per il momento, dalla RTX 3080, RTX 3070, RTX 3090 e RTX 3060 Ti. Tuttavia, si tratta di GPU destinate solo all’ambito desktop, mentre la compagnia californiana non si è ancora sbottonata relativamente a future varianti destinate al mercato dei notebook.

A quanto pare, sembra che il loro debutto sia più vicino di quanto pensassimo. Infatti, il rivenditore olandese Azerty (come indicato da @momomo_us) ha inserito nel proprio listino quelli che sembrano essere i primi laptop da gioco a sfruttare le schede grafiche mobile della serie GeForce RTX 30 (Ampere) di NVIDIA. I dispositivi al momento non sono in magazzino, ma il negozio stima un tempo di consegna di oltre 10 giorni lavorativi, il che suggerisce che le GPU Ampere mobile potrebbero essere lanciate molto presto, forse anche al CES 2021.

I notebook da gaming da 15” e 17” sono prodotti da Gigabyte e più specificamente fanno parte delle linee Aorus ed Aero. Oltre a sfruttare le schede grafiche mobile della serie GeForce RTX 30, i dispositivi impiegano anche i più recenti processori Intel di decima generazione Comet Lake-H. Ovviamente, i prezzi potrebbero essere solo dei placeholder. L’Aero 17, che sembra essere il modello di punta, è dotato di un processore Core i9-10980HK, 64GB di memoria RAM, due SSD da 1TB e una scheda grafica GeForce RTX 3080 Max-Q. Questa particolare configurazione potrebbe costare oltre 5.100€.

Il denominatore comune con gli altri modelli è il Core i7-10870H, che è il quarto chip Comet Lake-H più veloce di Intel. L’Aorus 15G potrebbe essere il modello più economico del lotto, con un prezzo potenziale di 2.026€, stiamo guardando ad un portatile animato da un Core i7-10870H con 16GB di RAM, un SSD da 512GB e una scheda grafica GeForce RTX 3060 Max-P.

Le schede grafiche mobile della serie GeForce RTX 30 sono in linea con le loro varianti desktop, a parte la GeForce RTX 3060. NVIDIA ha appena lanciato la GeForce RTX 3060 Ti solo pochi giorni fa, quindi il modello non Ti potrebbe arrivare poco dopo. Inoltre, sarebbe strano vedere una variante mobile GeForce lanciata prima della sua controparte desktop.