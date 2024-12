RTX 4010: la scheda video che nemmeno NVIDIA sa di aver prodotto

La presunta scheda grafica Nvidia RTX 4010, che ufficialmente non esiste, è stata acquistata e testata da uno YouTuber. Il titolare di Budget-Builds Official ha, infatti, comprato la GPU da un venditore cinese online per circa 150 dollari, nonostante NVIDIA abbia confermato che tale modello non sia in commercio.

Il video pubblicato dallo YouTuber mostra una scheda grafica a slot singolo e basso profilo, con un design elegante e il logo NVIDIA. Una volta installata, GPU-Z ha rilevato 768 shader, 4GB di memoria GDDR6 e altre specifiche tecniche inferiori rispetto alla RTX 4060.

La RTX 4010 ha ottenuto delle prestazioni decenti nei benchmark di gioco.

In realtà, la presunta RTX 4010 sembra essere una versione modificata della RTX A400, una GPU professionale economica della generazione Ampere. Il venditore avrebbe modificato la scheda per farla funzionare con i driver cinesi di Nvidia e aumentato la frequenza di 200 MHz rispetto all'A400 originale.

Nei test, la scheda ha raggiunto tra 30 e 60 FPS nella maggior parte dei giochi a 1080p con impostazioni alte/ultra. Tuttavia, ha faticato con il ray tracing, ottenendo solo 56 FPS su Portal RTX a 480p. Lo YouTuber ha riscontrato anche alcuni bug, probabilmente dovuti all'uso di driver non ufficiali.

Budget-Builds Official sostiene che se questa GPU fosse venduta globalmente allo stesso prezzo della Cina (circa 100 dollari), potrebbe avere molto successo nel segmento economico. Tuttavia, è improbabile che NVIDIA lanci ufficialmente una scheda così economica, considerando che la RTX 4060 costa 300 dollari.

Al momento è possibile acquistare una RTX A400 per circa 175 dollari, ma utilizza i driver Studio anziché quelli GeForce. A questo prezzo potrebbe risultare meno conveniente rispetto ad alternative gaming come le AMD RX 6400 e 6500 XT.

La vicenda, però ha sollevato parecchi interrogativi sul mercato parallelo delle GPU in Cina e sull'esistenza di schede "non ufficiali" basate su chip attualmente in commercio. Resta da vedere se NVIDIA deciderà di prendere provvedimenti in merito a questo mercato parallelo e se emergeranno altre varianti simili in futuro.