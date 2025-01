RTX 5060 mobile potrebbe superare la 4060 mobile di oltre il 30%

Un nuovo benchmark trapelato online suggerisce che la prossima GPU per laptop Nvidia RTX 5060 potrebbe offrire prestazioni significativamente superiori rispetto al modello precedente. Il test, condotto con 3DMark Time Spy, mostrerebbe un miglioramento del 32% rispetto alla RTX 4060 per laptop.

Bilibili via Huang514613

La fuga di notizie arriva a pochi giorni dal keynote del CEO di Nvidia Jensen Huang al CES 2025, dove ci si aspetta l'annuncio della nuova famiglia di schede grafiche RTX 50 basata sull'architettura Blackwell. Se confermati, questi dati indicherebbero un salto prestazionale in linea con quanto visto nel passaggio dalla generazione RTX 3000 alla 4000.

Secondo il benchmark trapelato, la RTX 5060 mobile avrebbe totalizzato 13.821 punti nel test grafico di 3DMark Time Spy. Questo punteggio la renderebbe più veloce non solo della RTX 4060, ma anche della RTX 4070 per laptop, e addirittura del 70% più performante rispetto alla RTX 3060 mobile di due generazioni fa.

È importante sottolineare che si tratta di risultati non ufficiali e relativi a un benchmark sintetico, che potrebbero non riflettere perfettamente le prestazioni reali. Inoltre, le configurazioni specifiche dei laptop influenzano notevolmente i risultati.

Precedenti indiscrezioni suggeriscono che la RTX 5060 e 5070 per laptop potrebbero essere equipaggiate con 8GB di memoria GDDR7, mentre il modello di punta RTX 5090 manterrebbe 16GB come l'attuale generazione.

Contrariamente alla prassi abituale di Nvidia, che in genere lancia prima le GPU desktop e successivamente quelle mobile, alcune fonti indicano che le versioni per laptop della serie RTX 50 potrebbero essere annunciate contemporaneamente ai modelli desktop. Questo cambio di strategia, se confermato, rappresenterebbe una novità significativa per l'azienda.

Per avere conferme ufficiali e dettagli più precisi sulle specifiche e le prestazioni della nuova generazione di GPU Nvidia, bisognerà attendere l'evento CES 2025 e gli annunci del CEO Jensen Huang.