RTX 5060 con solo 8GB di memoria? Speriamo di no!

A poche settimane dal lancio delle nuove RTX 5000, previsto per il CES di Las Vegas, si susseguono le indiscrezioni su diversi modelli della nuova famiglia di GPU NVIDIA. Nelle scorse ore vi abbiamo parlato di novità riguardanti la RTX 5070 Ti, mentre oggi trattiamo quelli che dovrebbero essere i due modelli entry level, RTX 5060 e RTX 5060 Ti.

Anche stavolta le voci di corridoio riguardano la memoria video delle due GPU, ma vi anticipiamo che potreste rimanere parecchio delusi. Se da un lato la RTX 5060 Ti dovrebbe essere equipaggiata con 16GB di VRAM, la RTX 5060 avrebbe ancora solamente 8GB di memoria GDDR7 su un bus 128 bit. Pochi se pensiamo ai giochi moderni, sempre più affamati di memoria video, anche alle basse risoluzioni.

Inutile dire che una scelta del genere non farebbe affatto felici gli utenti, che da tempo chiedono un maggior quantitativo di RAM anche sui modelli entry level. Il rischio è che la futura RTX 5060 sia fortemente limitata nelle prestazioni proprio a causa della scarsa quantità di VRAM, un po' come già accade (anche se in alcuni casi specifici, a risoluzioni superiori al Full HD) con la RTX 4060. Limitare le prestazioni in questo modo potrebbe essere visto dagli utenti come una scelta di NVIDIA di "castrare" la scheda, per fare spazio nella lineup a modelli leggermente più potenti (come la RTX 5060 Ti), che altrimenti avrebbero poco senso di esistere.

C'è poi da considerare il fatto che in questa fascia la concorrenza offre schede meglio equipaggiate, a partire dalla Radeon RX 7600 XT, dotata di 16GB di VRAM, fino ad arrivare alla nuovissima Intel Arc B580, che offre 12GB di memoria. Non è chiaro perché NVIDIA sarebbe ancora ancorata agli 8GB, ma è importante considerare che in realtà queste indiscrezioni potrebbero essere sbagliate e la RTX 5060 potrebbe avere più di 8GB di memoria.

Al di là dei problemi legati alla VRAM, le nuove RTX 5060 e RTX 5060 Ti dovrebbero usare il chip GB206 e avere una larghezza di banda totale di 448GB/s, tra il 55% e il 65% in più rispetto alla RTX 4060.