RTX 5060 Ti: calo prestazioni fino al 10% con PCIe 4.0

La scarsa memoria VRAM della RTX 5060 Ti da 8GB sta creando problemi inaspettati per gli utenti che utilizzano schede madri con tecnologia PCIe 4.0, secondo un'analisi approfondita condotta da Computer Base. Il test, che ha coinvolto 27 titoli videoludici in risoluzione 1440p, ha rivelato un calo significativo delle prestazioni quando la scheda grafica viene installata su connessioni PCIe meno recenti rispetto alle nuove PCIe 5.0. Questo fenomeno solleva importanti interrogativi sulla longevità e convenienza di schede grafiche con memoria limitata nel panorama videoludico attuale, sempre più esigente in termini di risorse.

I risultati dello studio rivelano che la RTX 5060 Ti 8GB (che potete trovare su Amazon) raggiunge mediamente 59,4 FPS quando collegata tramite PCIe 5.0, ma scende a 55,82 FPS su PCIe 4.0. Ancora più preoccupante è il dato sui "1% low", ovvero i valori minimi che influenzano la fluidità percepita: da 47,21 FPS su PCIe 5.0 a soli 43,93 FPS su PCIe 4.0. Questa differenza apparentemente modesta nasconde in realtà un problema ben più serio per alcuni giochi specifici.

Otto dei titoli analizzati hanno mostrato una riduzione delle prestazioni di almeno 5 FPS, rappresentando un calo di quasi il 9% o più. Particolarmente colpiti risultano giochi esigenti come Final Fantasy XVI (11,4 FPS di differenza), Indiana Jones e l'Antico Cerchio (12,2 FPS), Spider-Man 2 (8,1 FPS) e Monster Hunter Wilds (7,9 FPS). Questi valori non rappresentano semplici statistiche, ma si traducono in un'esperienza di gioco significativamente deteriorata per gli utenti.

L'analisi dei dati suggerisce che il problema sia direttamente collegato alla limitata quantità di memoria VRAM. Con soli 8GB a disposizione, la GPU deve compensare spostando continuamente dati attraverso il bus PCIe, e quando questo collegamento opera a velocità inferiori (PCIe 4.0 anziché 5.0), l'impatto sulle prestazioni diventa evidente.

La VRAM limitata sta diventando il tallone d'Achille delle ultime produzioni videoludiche.

Questo aspetto è particolarmente rilevante considerando il target di mercato della RTX 5060 Ti 8GB. Essendo una scheda di fascia media, è probabile che venga acquistata da utenti che non dispongono dell'hardware più recente, incluse schede madri con supporto PCIe 5.0. Chi sceglie questo modello cercando un upgrade economico potrebbe trovarsi di fronte a prestazioni deludenti nei giochi più recenti, proprio per via di questo collo di bottiglia inaspettato.

La situazione evidenzia un trend preoccupante nel mercato delle GPU: mentre i giochi diventano sempre più complessi e affamati di risorse, le varianti con memoria ridotta delle schede grafiche rischiano di diventare rapidamente obsolete. Non è un caso che molti recensori ormai sconsiglino l'acquisto di GPU con meno di 12GB di VRAM, soprattutto per chi è interessato al gaming.

NVIDIA ha certamente condotto ricerche di mercato prima di lanciare la variante da 8GB, identificando una domanda potenziale. Tuttavia, la convenienza economica iniziale potrebbe rivelarsi illusoria nel lungo periodo, con prestazioni che potrebbero degradarsi ulteriormente man mano che i giochi diventano più esigenti. Gli utenti attenti al rapporto qualità-prezzo dovrebbero quindi valutare attentamente l'investimento in una GPU con memoria limitata, considerando non solo le prestazioni attuali ma anche la longevità prevista del prodotto.

Per chi possiede già hardware PCIe 4.0 e sta valutando l'acquisto di una RTX 5060 Ti, il consiglio appare chiaro: meglio spendere di più per la variante da 16GB, che non solo offre il doppio della memoria ma anche maggiore resilienza ai cambiamenti tecnologici dei prossimi anni. In alternativa, considerare soluzioni della concorrenza con dotazioni di memoria più generose potrebbe rivelarsi una scelta più lungimirante.