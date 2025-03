RTX 5090 a prezzi folli: bagarinaggio anche tra i rivenditori

La crisi delle RTX 5090 sta mettendo in ginocchio non solo i consumatori ma anche i system integrator, rivelando un sistema distributivo compromesso da pratiche di scalping che coinvolgono l'intera catena di approvvigionamento. A oltre sei settimane dal lancio della serie Blackwell, NVIDIA continua a fronteggiare problemi di disponibilità nonostante le dichiarazioni ufficiali di miglioramento. La situazione ha spinto PowerGPU, uno dei principali assemblatori di sistemi gaming personalizzati, a uscire allo scoperto con una testimonianza che getta nuova luce sulle dinamiche di mercato attualmente in corso.

Il grido d'allarme di un system integrator

In un video pubblicato recentemente su X, Jese Martinez, CEO di PowerGPU, ha voluto fare chiarezza sulle accuse di sovrapprezzo rivolte alla sua azienda. "Voglio che le persone sappiano che quando a PowerGPU vi proponiamo questi prezzi per le RTX 5090, non è perché stiamo facendo scalping o aumentando i margini in modo folle. È perché letteralmente ci vengono vendute a prezzi assurdi," ha spiegato Martinez con evidente frustrazione.

Il video mostra un inventario dove si possono contare circa 70 schede grafiche AMD RX 9070, mentre della NVIDIA RTX 5090 è disponibile un singolo esemplare. La disparità è evidente e preoccupante per chi cerca di assemblare sistemi di fascia alta per i propri clienti.

La realtà dietro i numeri di NVIDIA

NVIDIA ha recentemente dichiarato di aver spedito il doppio delle GPU Blackwell rispetto al lancio di Ada Lovelace nello stesso periodo di cinque settimane. Un'affermazione che, secondo molti analisti, appare fuorviante alla luce dell'effettiva disponibilità sul mercato. I consumatori continuano a non trovare le RTX 5000 al prezzo di listino, rendendo questi dati poco rilevanti per l'utente finale.

Anche AMD ha avuto problemi con il lancio delle Radeon RX 9070, ma in confronto la loro disponibilità risulta notevolmente superiore, come dimostrato dall'inventario di PowerGPU. Questo squilibrio mette in evidenza quanto sia critica la situazione per NVIDIA.

Un sistema distributivo compromesso

La testimonianza di Martinez rivela dettagli inquietanti sul funzionamento attuale della catena distributiva. PowerGPU ha dovuto attendere tra le due e le tre settimane per ricevere il primo lotto di RTX 5090, e da allora la fornitura è rimasta estremamente limitata.

I distributori offrono ai system integrator modelli base e di fascia media della RTX 5090 a prezzi superiori ai 3.000 dollari, ben oltre il MSRP ufficiale. Inoltre, modelli premium come le ROG Astral vengono proposti solo in bundle, aumentando ulteriormente i costi per il consumatore finale.

"Mi sento orribile. Mi sento sporco. Letteralmente, io e tutto il mio team ci sentiamo disgustati quando vediamo questi prezzi," ha confessato Martinez nel video, evidenziando il disagio etico di trovarsi in questa situazione.

Sicurezza e design: un nuovo fattore decisionale

Un aspetto interessante emerso dalla discussione riguarda i modelli premium come le ROG Astral di Asus. Oltre al design peculiare e al sistema di raffreddamento avanzato, queste schede offrono misurazione della corrente per pin, una caratteristica assente nel design di riferimento NVIDIA e che potrebbe rivelarsi importante per la sicurezza, considerando i precedenti problemi con i connettori di alimentazione.

In questa generazione, investire in un modello premium potrebbe quindi avere giustificazioni che vanno oltre l'estetica o le prestazioni marginalmente superiori, toccando aspetti legati alla sicurezza dell'hardware.

Alternative in un mercato compromesso

La situazione è ulteriormente aggravata dall'esaurimento delle scorte della generazione precedente, iniziato già nell'ottobre scorso. Una rapida ricerca di "RTX 4090 in vendita" restituisce risultati deludenti, con disponibilità quasi nulla presso i rivenditori ufficiali.

Per i consumatori, l'alternativa più praticabile potrebbe essere rivolgersi al mercato dell'usato, dove le GPU Ampere e RDNA 2/3 sono ancora ampiamente disponibili a prezzi più ragionevoli. Una soluzione temporanea in attesa che la tempesta dei prezzi si plachi e che la disponibilità delle nuove generazioni raggiunga livelli accettabili.