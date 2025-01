Ryzen 7 9800X3D domina le vendite e supera l'intera serie 9000

Il processore Ryzen 7 9800X3D di AMD sta registrando vendite eccezionali presso il rivenditore tedesco Mindfactory. Dal suo lancio a fine 2023, sono state vendute 8.650 unità di questo chip, superando le vendite combinate di tutti gli altri processori della serie Ryzen 9000 dello stesso rivenditore.

Questo dato assume particolare rilevanza considerando che proviene da un singolo rivenditore. Il Ryzen 7 9800X3D, lanciato il 7 novembre 2023 e venduto a poco meno di 700 euro, si è rapidamente affermato come il miglior processore per il gaming del momento, tanto che, nonostante il costo elevato, è andato esaurito in breve tempo presso i principali rivenditori.

La forte domanda ha inizialmente portato a fenomeni di bagarinaggio, con prezzi che hanno raggiunto picchi di 1.500 euro. Nonostante il buon avvio, il 9800X3D deve ancora colmare un ampio divario rispetto al popolare 7800X3D. Mindfactory ha venduto 78.420 unità di quest'ultimo modello, circa nove volte di più rispetto al nuovo chip.

AMD ha in programma il lancio di ulteriori processori con tecnologia 3D V-Cache. Tra questi, un Ryzen 5 9600X3D a sei core che potrebbe generare grande interesse a seconda del prezzo e delle prestazioni. Sono inoltre attesi processori X3D a 12 e 16 core, il cui lancio potrebbe avvenire già questo mese.

Maggiori dettagli potrebbero emergere durante il CES 2025 di Las Vegas, in programma dal 7 al 10 gennaio.