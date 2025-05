A questo prezzo, un ex top di gamma fa fuori i medio di gamma attuali

Nel settore sempre più affollato degli smartphone, orientarsi tra le varie offerte può essere complesso. Tuttavia, a volte le offerte speciali riservano sorprese capaci di ribaltare le regole del gioco. È questo il caso del Pixel 8 Pro, un ex top di gamma che oggi potete acquistare su eBay a meno di 590€, applicando il coupon “SMARTMAG25”. Un prezzo che, sulla carta, lo mette in competizione diretta con molti telefoni di fascia media lanciati di recente.

Google Pixel 8 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Ma ha senso confrontare un ex flagship con modelli medio gamma attuali? Assolutamente sì. I top di gamma, anche dopo uno o due anni, conservano caratteristiche tecniche di alto livello: processori potenti, comparti fotografici superiori, display di qualità e aggiornamenti software prioritari. Il Pixel 8 Pro, ad esempio, offre un’esperienza d’uso premium, grazie al chip Google Tensor G3, un comparto fotografico di riferimento e un supporto software esteso, che pochi dispositivi medio gamma possono vantare.

Se guardiamo ai medio gamma usciti nell’ultimo anno – come Galaxy A56, Xiaomi Redmi Note 14 o Nothing Phone (3a) – ci accorgiamo che, pur essendo validi, devono necessariamente scendere a compromessi. Magari hanno un buon display ma fotocamere modeste, oppure un design curato ma prestazioni inferiori, specialmente nel lungo periodo. In confronto, il Pixel 8 Pro riesce ancora oggi a offrire un’esperienza completa e coerente sotto ogni aspetto.

Insomma, se state cercando uno smartphone solido, performante e duraturo, a questo prezzo il Pixel 8 Pro rappresenta un’occasione da non sottovalutare. Non solo può battere i medio gamma recenti sul piano tecnico, ma vi garantisce anche una qualità complessiva superiore, derivata dal fatto che nasce come un prodotto di fascia alta. A volte, il passato ha ancora molto da insegnare al presente.