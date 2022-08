Wccftech e Expreview sono entrati in possesso di quelle che sembrano proprio essere le specifiche definitive dei primi modelli di CPU che comporranno la lineup di lancio iniziale dei Ryzen 7000 di AMD. Le info riguardano nello specifico i Ryzen 9 7950X e 7900X, il Ryzen 7 7700X e il Ryzen 5 7600X.

Partendo dalle CPU top di gamma, il Ryzen 9 7950X includerà 16 core e 32 thread e funzionerà a frequenze significativamente più elevate rispetto la precedente serie di processori. Secondo le indiscrezioni, la frequenza base è stata aumentata da 3,4 GHz a 4,5 GHz, raggiungendo i 5,7 GHz in boost. Il TDP di questo particolare modello salirebbe in questo modo a 170W, per toccare un picco di 230W al raggiungimento delle frequenze più elevate.

Il Ryzen 9 7900X sarà invece dotato di 12 core e 24 thread, con una frequenza base di 4,7 GHz, un aumento di ben 1 GHz rispetto al modello passato. In boost la frequenza sarà in grado di raggiungere i 5,6 GHz, mantenendo un TPD di 170W, che stando alle voci, dovrebbe rimanere uguale per tutti i modelli di Ryzen 9.

Per quanto riguarda la fascia media della gamma, anche i Ryzen 7 che i Ryzen 5 manterranno lo stesso numero di core dei predecessori, aumentando tuttavia il clock. Il Ryzen 7 7700X con 8 core e 16 thread avrà una frequenza base di 4,5 GHz, raggiungendo i 5,4 GHz in boost e mantenendo un TDP di 105W. Non viene tuttavia ancora menzionato il 7800X che, come già anticipato in passato, pare non sarà presente al lancio. Lo stesso vale per il Ryzen 5 7600X, che mantenendo 6 core aumenterà le frequenze base e boost rispettivamente a 4,7 GHz e 5,3 GHz, sempre con un TDP di 105W.

Le novità delle specifiche dei primi modelli di CPU Ryzen 7000 non riguardano tuttavia solo le frequenze, tutti i processori avranno infatti una cache L2 più capiente da 1MB, rispetto ai 512Kb della precedente generazione, mantenendo però invariata la cache L3. L’azienda è al lavoro anche su nuovi modelli dotati di 3D V-Cache, visto l’ottima accoglienza riscontrata con il Ryzen 7 5800X3D. Il lancio dei nuovi Ryzen 7000 è atteso il 15 settembre, con AMD che ha nel frattempo dato la conferma ufficiale durante una conferenza finanziaria.