Tramite il CEO Lisa Su, durante una riunione finanziaria AMD ha finalmente confermato il lancio nei prossimi mesi del 2022 dei nuovi processori Ryzen 7000, la nuova gamma basata su Zen 4 e realizzata tramite il processo produttivo a 5nm di TSMC. Secondo rumor precedenti, la lineup iniziale dovrebbe essere composta da 4 modelli comprendenti i Ryzen 9 7950X e 7900X da 16 core, il Ryzen 7 7800X e il Ryzen 5 7600X.

Nonostante il CEO non abbia specificato alcuna data particolare, sembra tuttavia che il lancio potrebbe avvenire a settembre insieme ai primi esemplari di schede madri dotati dei nuovi chipset della serie 600, come l’X670 e l’X670E, che dovrebbero comporre la lineup di lancio iniziale insieme ad altri quattro chipset facenti sempre parte della serie X. Gli annunci tuttavia non si fermano ai soli processori Ryzen 7000, come sappiamo l’azienda è infatti anche al lavoro per far arrivare sul mercato la sua nuova generazione di GPU RDNA 3. AMD ha ribadito che le nuove schede video verranno lanciato entro la fine dell’anno, con la possibilità che si ripeta quanto successo con le GPU RDNA 2, lanciate a pochi mesi di distanza dalle CPU Zen 3. L’azienda si è concentrata molto nello sviluppo del chip grafico, cercando di aumentare le prestazioni mantenendo al tempo stesso bassi i consumi con l’adozione di un design MCM (Multi Chip Module), al fine di competere con la gamma RTX 4000 di Nvidia.

Questo trimestre sembra essere veramente pieno di novità da parte di AMD, dato che le conferme riguardano anche le CPU EPYC 9000 “Genoa” destinate a server e datacenter. Lisa Su ha affermato che queste sono a buon punto per essere lanciate entro la fine dell’anno, rivelando anche che la società è al lavoro per l’uscita entro l’inizio del 2023 dei processori Bergamo con architettura Zen 4C, oltre che alle CPU potenziate Genoa-X con 3D V-Cache nel 2022.

Non c’è dubbio che AMD si sta dando da fare per far crescere ulteriormente le sue quote di mercato, sempre positive nell’ultimo periodo, sia nel segmento PC che server, dando del filo da torcere alla rivale Intel, da cui sono attese le CPU Raptor Lake e Sapphire Rapids.