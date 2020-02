Ryzen 9 4900U, pizzicata la prossima CPU mobile di AMD?

I nuovi processori Ryzen 4000U sembrano soluzioni all’avanguardia e potrebbero rivoluzionare il mercato mobile. L’offerta parte dal Ryzen 3 4300U, una CPU da 4 core/4 thread, e arriva al Ryzen 4800U da 8 core/16 thread. O almeno, questo è quanto AMD ha rivelato finora: nei giorni scorsi Hardwaretimes ha infatti scovato un video promozionale di Lenovo in cui, tra le specifiche di un notebook, è riportato il nome Ryzen 9 4900U.

In un video postato dal canale Youtube Notebook Italia, compare la lista delle specifiche del Lenovo Yoga Slim 7 da 14 e 15 pollici. La variante col processore Intel monta la CPU Ice lake Core i7-1065G7, mentre quella con CPU AMD offre il Ryzen 9 4900U. Il video è stato prontamente rimosso, ma Hardwaretimes ha effettuato uno screenshot del momento saliente.

Per quanto riguarda le altre specifiche, entrambe le varianti del Yoga Slim montano SSD con capacità da 256GB a 1TB, 16BG di RAM DDR4 ed un display Full HD. Ciò che stupisce di questo prodotto è il peso, di soli 1,12Kg.

Le soluzioni AMD Ryzen 9 desktop (3900X e 3950X) offrono rispettivamente 12 e 16 core con SMT, e AMD potrebbe essere al lavoro per introdurre la prima CPU mobile della storia con 12 core. Possiamo quindi supporre che sia un processore da 12 core/24 thread (il che sarebbe magnifico) o di un Ryzen 7 4800U con frequenze superiori, altra opzione plausibile.

La verità però è che si tratta sempre di supposizioni, infatti non si sa nulla di questa misteriosa CPU, fatta eccezione per il nome. Per avere informazioni certe riguardo questo Ryzen 9 4900U, non possiamo far altro che aspettare un annuncio ufficiale da parte di AMD o Lenovo.