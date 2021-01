Ryzen 9 5900HS messo alla prova su un ASUS ROG Flow X13

Sono stati pubblicati in rete i risultati ottenuti dal processore mobile AMD Ryzen 5900HS, basato sull’architettura Zen 3 e presente all’interno del notebook da gaming ROG Flow X13, in Geekbench 5. Si tratta di un 2 in 1 estremamente particolare, con chassis in magnesio e dal peso di soli 1,3kg. L’aspetto più interessante di ROG Flow X13 non si trova però all’interno del 2 in 1, ma all’esterno: il notebook infatti è accompagnato da XG Mobile, una GPU esterna in grado di ospitare fino a una RTX 3080. Non si tratta però del classico box eGPU: XG Mobile è profondo solamente 155mm, pesa 1kg e integra, oltre alla GPU raffreddata tramite vapor chamber, un alimentatore da 280W e un HUB USB con quattro USB tipo A, uscita HDMI e DisplayPort e porta Ethernet.

Il processore Ryzen 9 5900HS ha ottenuto 1.381 punti nel test single thread e 5.897 in quello multi thread, risultati molto vicini a quelli registrati alla CPU Intel Core i7-10875H, con i suoi 1.238 punti in single thread e 5.914 in multi thread. Quest’ultimo processore è montato sul computer portatile ROG Zephyrus S17, modello con display da 17”. Il Ryzen 9 5900HS ha conseguito un vantaggio in termini di prestazioni dell’11% rispetto al Core i7-10875H in single thread, anche se il 10875H ha una frequenza di boost superiore di 500MHz rispetto al 5900HS. Ma la CPU Intel si è fatta valere in multi thread, riuscendo a spuntarla con lo 0,2% in più. La percentuale è così piccola che rientra nel margine di errore, quindi possiamo definirlo in pratica un pareggio.

Ricordiamo che il Ryzen 9 5900HS, recentemente annunciato ufficialmente da AMD, ha un TDP di 35W ed è indirizzato ai notebook da gaming più compatti (come il ROG Flow X13). Il Ryzen 9 5900HS è dotato di otto core e sedici thread, possiede una frequenza di base di 3GHz e un Boost Clock di 4,6GHz. Il limite di 35W ostacolerà le frequenze di boost multi-core, ma è comunque più che sufficiente per mantenere prestazioni molto elevate in single thread, il che è perfetto per il gaming poiché i videogiochi sono ancora ampiamente ottimizzati per processori con meno di otto core.